«مكافحة التبغ» تحظر خفض الأسعار وبيع الحبة والتدخين في أماكن معينة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر عن التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام مكافحة التددخين والتي وافقت عليها وزارة الصحة مؤخراً .

ووضعت اللائحة شروط لبيع منتجات الدخان كالتالي :

1- يجب أن تحمل عبوات التبغ أضرارها الصحية ، مع منع العبارات الدعائية والصور والزخارف .

2- ألا تباع منتجات الدخان لمن يقل عمره عن 18 عام .

3- يجب أن يكون المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء ولا يتم الفسح إلا بعد الفحص .

4- يجب أن يباع الدخان في عبوات مغلقة لا تقل عن 20 سيجارة ، ويُحظر بيعه بالحبة .

كما وضعت محظورات على متعاطي التبغ ، كالتالي :

1- يُحظر تعاطي الدخان فيي مواقع عدة كالمساجد والساحات المحيطة به ، والمنشآت التعليمية ، والمتاحف وقاعت الأفراح ، وقاعات المؤتمرات ووسائل النقل العامة والمواقع المخصصة لإعداد الأطعمة ، وكبائن الصرافات الآلية.

2- يُعاقب متعاطي التبغ في الأماكن الممنوعة بغرامة 200 ريال .

كما حظرت اللائحة زراعة أو تصنيع التبغ ومنتجاته ، أو تسجيل براءات إخترع له أو تخفيض سعره ، أو استيراد ألعاب أطفال على شكل منتجات التبغ ، أو الإعلان عنه في وسائل الإعلام ، ويجب أن يكون مكان التدخين جيد التهوية ومنع تقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن التي تقدمه ودخول من هم أقل من 18 عام .