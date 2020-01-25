«مكافحة التبغ» تحظر خفض الأسعار وبيع الحبة والتدخين في أماكن معينة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مصادر عن التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام مكافحة التددخين والتي وافقت عليها وزارة الصحة مؤخراً .
ووضعت اللائحة شروط لبيع منتجات الدخان كالتالي :
1- يجب أن تحمل عبوات التبغ أضرارها الصحية ، مع منع العبارات الدعائية والصور والزخارف .
2- ألا تباع منتجات الدخان لمن يقل عمره عن 18 عام .
3- يجب أن يكون المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء ولا يتم الفسح إلا بعد الفحص .
4- يجب أن يباع الدخان في عبوات مغلقة لا تقل عن 20 سيجارة ، ويُحظر بيعه بالحبة .
كما وضعت محظورات على متعاطي التبغ ، كالتالي :
1- يُحظر تعاطي الدخان فيي مواقع عدة كالمساجد والساحات المحيطة به ، والمنشآت التعليمية ، والمتاحف وقاعت الأفراح ، وقاعات المؤتمرات ووسائل النقل العامة والمواقع المخصصة لإعداد الأطعمة ، وكبائن الصرافات الآلية.
2- يُعاقب متعاطي التبغ في الأماكن الممنوعة بغرامة 200 ريال .
كما حظرت اللائحة زراعة أو تصنيع التبغ ومنتجاته ، أو تسجيل براءات إخترع له أو تخفيض سعره ، أو استيراد ألعاب أطفال على شكل منتجات التبغ ، أو الإعلان عنه في وسائل الإعلام ، ويجب أن يكون مكان التدخين جيد التهوية ومنع تقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن التي تقدمه ودخول من هم أقل من 18 عام .
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