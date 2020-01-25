الشورى يناقش استحداث مسار لحركة نقل المعلمين بمسمى النقل الخارجي المضمون

صحيفة الخليج الالكترونية

يناقش مجلس الشورى في جلسة الثلاثاء المقبل، توصية بدراسة استحداث مسار إلكتروني يوازي ‏مسار حركة نقل المعلمين والمعلمات السنوية؛ بمسمى “مسار النقل ‏الخارجي المضمون”‏.

وأيدت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس التوصية التي تقدم بها العضو حسين المالكي وتبنت مضمونها، ووفقاً لصحيفة “الرياض” فإن التوصية تشير إلى أنه لا يحق للمعلمين والمعلمات الذين يسجلون في “المسار المضمون” التسجيل في حركة النقل السنوية.

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وتقترح التوصية أن يُضمن كل معلم ‏ومعلمة يسجل في هذا المسار، النقل بعد عشر سنوات وفقاً ‏لرغبته الأولى، وبعد 8 سنوات النقل إلى واحدة من الرغبتين الأوليتين، ‏وبعد 6 سنوات إلى واحدة من الثلاث رغبات الأولى، وبعد 4 ‏سنوات إلى واحدة من الرغبات الأربع الأولى.‏

‏وتضمنت التوصية أن يختار المعلم أو المعلمة مسار نقل واحد فقط، ويستثنى ‏من هذه الآلية النقل لظروف خاصة أو حالات لم الشمل المحددة ‏بالأنظمة واللوائح‎.‎

ومن جهة أخر، ينتظر أن يحسم المجلس في جلسة الثلاثاء إقرار توصية تقترح معاملة ‏المعلمين والمعلمات في المناطق النائية معاملة العسكريين في تلك ‏المناطق، ومنح المعلمين أحقية النقل بعد مضي سنتين، واحتساب السنة ‏بسنتين في الخدمة، والحصول على بدل منطقة نائية بنسبة 35 % ‏من الراتب الأساسي.‏