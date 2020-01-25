الأرصاد : سُحب رعديّة مُمطرة على شرق وجنوب شرق المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم، وسماءً غائمة جزئياً على تلك المناطق، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.