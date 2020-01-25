للنساء فقط.. 'سر' يخلصكن من معاناة شهرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تعاني نسبة 75% من النساء من أعراض الدورة الشهرية في مرحلة ما من حياتهن، بما في ذلك الصداع والتشنجات والتهيجات وزيادة الوزن.



ويكشف مدير التغذية في "Healthista"، ريك هاي، عن علاج متلازمة ما قبل الطمث، المعروفة باسم "PMS"، التي تشمل الشعور بالقلق والحزن والإرهاق والتهيج، رغم أن الأعراض ليست نفسها بالنسبة لجميع النساء، بحسب "ديلي ميل".

ويقول هاي إنه يوجد معدن واحد يمكنه المساعدة في تخطي العديد من الأعراض الشائعة للدورة الشهرية، وهو المغنيسيوم، حيث ينصح بتناوله يوميا لتخفيف مستويات الإجهاد والقلق، وكذلك الصداع وتشنج العضلات.

ويلعب المغنيسيوم دورا حاسما في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم يوميا، وفقا لدراسة وجدت أنه يمكن أن يساعد على النوم وتقليل أعراض متلازمة تململ الساق، والألم المزمن والتعب وتقلب المزاج والصداع النصفي.

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وأظهرت الدراسات أن النساء اللواتي يتناولن 400 ملغ من المغنيسيوم يوميا، يشهدن انخفاضا واضحا في التوتر العصبي، وآلام الثدي والشهية لتناول السكر، مع انخفاض الدوخة والصداع المرتبط بالدورة الشهرية.

وفي حال عانى البعض من الإرهاق، فمن المؤكد أن هنالك نقص واضح في استهلاك المغنيسيوم.

ويعمل هذا المعدن على زيادة ناقل عصبي كيميائي في الدماغ يسمى "GABA" (حمض غاما-أمينوبتيريك)، والذي يشجع على الاسترخاء والنوم، خاصة أن انخفاض مستويات "GABA" في الجسم، يمكن أن تصعب عملية الاسترخاء.

وفي الواقع، وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن تناول 500 ملغ من المغنيسيوم مدة 8 أسابيع قبل النوم، له أثر إيجابي على مستويات الأرق.

وأوضح الدكتور هاي أن المغنيسيوم لا يساعد فقط في حالات الإرهاق، ولكنه يحسن من الوظيفة النفسية الطبيعية أيضا، وهو ما يعني أنه يمكن أن يساعد في استقرار المزاج.

وتشمل مصادر المغنيسيوم: الخضار الورقية والبذور واللوز والكاجو والفول السوداني والسبانخ والأرز البني والفاصولياء السوداء.