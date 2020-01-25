جرحى باعتداء أفراد من "حركة أمل" على محتجين لبنانيين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من الاحتجاجات في لبنان.

واعتدى أفراد حركة أمل على المحتجين، الذين كانوا ينظمون وقفة احتجاجية أمام مجلس الجنوب، وهو مجلس أقيم لإنماء مناطق الجنوب، ويقع في منطقة "الجناح" في بيروت.

وفور وصول المحتجين إلى مجلس الجنوب، في إطار جولة يقومون بها على عدد من مؤسسات الدولة التي تحوم حولها شبهات الهدر والفساد، أقدمت أفراد حركة أمل على ضرب المحتجين بالعصي وتكسير الحافلة التي تقلهم.

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كما هددوا الصحفيين الذين كانوا يصورون ما يجري، وفق ما أفادت مراسلة سكاي نيوز عربية في العاصمة اللبنانية بيروت.

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وأدت الاعتداء، الذي استدعى تدخل الجيش اللبناني لحماية المحتجين وإخراجهم من المنطقة، إلى إصابة 15 شخصا بجروح.

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وعلى صعيد آخر، تعقد اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري لحكومة حسان دياب اجتماعها الأول صباح الجمعة في السراي الحكومي لمناقشة وإعداد البيان الذي سيطرح على المجلس النيابي خلال جلسة طرح الثقة.

وتسعى اللجنة إلى عقد جلسات متتالية في الأيام المقبلة للبت في البيان الذي سيخصص جزء كبير منه للأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والبرنامج الإصلاحي للحكومة لنيل ثقة المحتجين في الشارع والمجتمع الدولي.