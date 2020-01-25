شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. توقعات بسقوط امطار والكويت 15 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توقعات بسقوط امطارواستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

السعودية .. 13 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم، وسماء غائمة جزئيًا على تلك المناطق، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الكويت 15 درجة مئوية

نهارًا إنخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

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ليلًا بارد جدا و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة .

الامارات 27 درجة مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً بوجه عام يصبح غائماً على المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية في المساء وليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية -شمالية غربية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س الخليج العربي: مضطرب الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:38 والمد الثاني عند الساعة 02:02 الجزر الأول عند الساعة 19:08 عند الساعة 06:05 بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:05 المد الثاني عند 22:02 الجزر الاول عند الساعة 14:59 الجزر الثاني عند الساعة 03:52