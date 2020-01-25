شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: حملات استهداف السعودية المُغرضة ستسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الاتهامات "المُغرضة" ضد المملكة العربية السعودية ستسقط، ولن تنجح في النيل من موقعها الرائد، حسب قوله.

وأوضح قرقاش، في تغريدة له عبر تويتر،امس الجمعة، أن "الاستهداف المُتجدد للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح".

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وأضاف: "ستسقط هذه الاتهامات المُغرضة كما سقطت الحملات السابقة"، مُؤكدًا أن "دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة".