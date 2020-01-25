شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: حملات استهداف السعودية المُغرضة ستسقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الاتهامات "المُغرضة" ضد المملكة العربية السعودية ستسقط، ولن تنجح في النيل من موقعها الرائد، حسب قوله.
وأوضح قرقاش، في تغريدة له عبر تويتر،امس الجمعة، أن "الاستهداف المُتجدد للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح".
وأضاف: "ستسقط هذه الاتهامات المُغرضة كما سقطت الحملات السابقة"، مُؤكدًا أن "دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة".
كما قال قرقاش على تويتر مساء الأحد الماضى ، إن الإمارات تدعم جهود مؤتمر برلين بشأن ليبيا الساعية للتوصل إلى "حل سياسي".
وأضاف قرقاش فى تغريدة أخرى "تهميش الدور العربي، كما هو الحال فى سوريا، درس قاس لن يتكرر"، واتفقت قوى عالمية خلال اجتماع قمة عقد فى برلين اليوم الأحد على دعم وقف هش لإطلاق النار فى ليبيا.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين إن اجتماع القمة توصل لاتفاق على ضرورة تحويل هدنة تم التوصل إليها فى طرابلس خلال الأسبوع المنصرم إلى وقف دائم لإطلاق النار لإتاحة الفرصة أمام بدء عملية سياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: حملات استهداف السعودية المُغرضة ستسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.