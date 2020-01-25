شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يطرق أبواب "معرة النعمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصلت وحدات الاقتحام في الجيش العربي السوري، اليوم السبت، تقدمها عبر محور "معرة النعمان"، مسيطرة على بلدة "معرشمارين" الاستراتيجية بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن وحدات من الجيش السوري، وبعد سيطرتها على بلدة الدير الشرقي على هذا المحور، تابعت تقدمها تحت غطاء جوي وتمهيد ناري كثيفين على مواقع مسلحي "أجناد القوقاز" و"جبهة النصرة"، وسيطرت على بلدة "معرشمارين" الاستراتيجية والتي تقع شرق مدينة معرة النعمان

وأكد مصدر ميداني أن وحدات الجيش السوري باتت على مسافة تقدر بنحو 2 كم فقط عن مدينة معرة النعمان من الجهة الشرقية.

وأكد المصدر تدمير أحد أرتال المؤازرة في محيط مدينة "معرة النعمان" عبر غارة جوية مركزة، مااسفر عن تدمير 6 عربات تابعة للمجموعات المسلحة، بما فيها.

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وأشار المصدر إلى أن التمهيد الناري لا يزال مستمرا في هذه الأثناء باتجاه خطوط المسلحين وخطوط إمدادهم الخلفية.

وتقع "معرشمارين" إلى الجنوب الشرقي من مدينة "معرة النعمان"، وتعد عقدة طرق استراتيجية في المنطقة، إذ تتوزع منها الطرق إلى بلدة "الدير الشرقي" التي حررها الجيش السوري مساء امس جنوبا، فيما يتحلق منها طريق إلى معرشمشة شمالا، وتصل إليها طريق من جرجناز شرقا.

كما ترتبط "معرشمارين" بطريق يصلها بأوتستراد (حلب- حماة) وتلتقي معه عند الأطراف الجنوبية لمدينة معرة النعمان.