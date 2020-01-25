هل المشروبات المحلاة صناعيا تسبب 'كارثة طبية'؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت دراسة علمية حديثة أن المشروبات المحلاة صناعيا يمكن أن تتسبب بأمراض قلبية وأمراض الأوعية الدموية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأشارت الدراسة، التي نشرت في مجلة "ستروك" الخميس، إلى أن تناول أكثر من عبوتين من المشروبات المحلاة صناعيا يمكن أن يزيد خطر الإصابة بجميع أنواع السكتات الدماغية.
وجاءت النتيجة كخلاصة لتحليل شمل أكثر من 80 ألف امرأة أميركية، ويتوافق ذلك مع دراسات شملت فئات أخرى من المجتمع الأميركي وخلصت إلى أن وجود مخاطر محتملة للمشروبات المحلاة صناعيا.
وقالت الدراسة "في النساء اللواتي لم يكن لديهن أي تاريخ سابق لأمراض القلب والشرايين أو داء السكري، ارتبط الاستهلاك المرتفع للمشروبات المحلاة صناعيا بأكثر من ضعفي معدل الإصابة بانسداد الشرايين".
وحذرت الدراسة النساء البدينات على وجه الخصوص من تناول الكثير من المشروبات المحلاة صناعيا، الأمر الذي يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وعلى الرغم من هذه النتائج، فإن الدراسة لا تزال تفتقر إلى التكرار بعد نتائج مشابهة ظهرت في الآونة الأخيرة، كما أن الباحثين لم يحددوا أي أنواع المواد المحلاة صناعيا هي المسببة للضرر.
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