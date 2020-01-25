- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: الشخير يؤدي الى نسيان ذكريات الماضي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت دراسة حديثة، قادتها الدكتورة ميليندا جاكسون من جامعة « RMIT » في أستراليا، أنّ الأشخاص الذين يعانون من الشخير قد يتعرّضون لصعوبات في استعادة ذكريات الماضي.
وأضافت أنّ الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو السبب الرئيسي في الشخير، يستعيدون بشكل سيّئ ذكريات السنوات التي مضت، ويكافحون من أجل تذكّر تفاصيل محددة، مثل أسماء الزملاء أو رقم المنزل أو الشارع الذي اعتادوا العيش فيه في الماضي.
ففي كل مرّة يُصاب فيها الشخص بالتهاب التنفس أثناء النوم، وبالتالي يعاني من الشخير، فإنّ حنجرته تتقلص لحجب مجرى الهواء، والذي يؤدي أيضاً إلى قطع وصول الأوكسجين إلى الدماغ.
ويعتقد الباحثون أنّ هذا ما يدمّر المادة الرمادية في الجزء المهمّ في الدماغ المسؤول عن تسجيل الذكريات.
ووجدت الدراسة التي أجريت على 44 مريضاً، تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عاماً، يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي، أنّ لديهم ذكريات سيّئة للغاية تتعلّق بتفاصيل الحياة في مرحلة البلوغ المُبكر.
فعند مطالبتهم بإعادة سرد تواريخهم الشخصية، ظهرت لدى أكثر من نصفهم ذاكرة «عامة»، حيث ناضلوا لتذكّر التفاصيل. أمّا الأصحّاء من العمر نفسه، فقد عانى أقل من واحد من كل خمسة، من مشكلة عدم القدرة على تقديم ذكريات تفصيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: الشخير يؤدي الى نسيان ذكريات الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.