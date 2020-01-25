هذا ما يحدث إذا تناولت البصل بانتظام يوميا!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

يعتبر البصل من الخضروات التي لانستغني عنها في وجباتنا اليومية، وكشف المعالج بالاعشاب محسن النادي عن الفوائد التي لايمكن أن تتخيلها عن البصل.



وقال إن البصل يدخله مركبات كبريتية، تتجدد عند وصولها الى الدم نشاط الدماغ من خلال تأثيرها على مناطق معينة فيه، وهذا التأثير يؤدي إلى تحسين الذاكرة وظهور مزاج ايجابي لدى الإنسان.

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ويؤكد العلماء أن ثلثي المواد المفيدة في البصل تبقى بعد معالجته حراريا، تحتوي أوراق البصل الخضراء على فيتامين C وبروتينات وسكريات. أما المركبات الكبريتية والزيوت الطيارة ومادة البكتين واليود والحوامض العضوية الموجودة فيه فتعطيه طعمه الحاد ورائحته الخاص.

وأضاف أن تناول البصل بانتظام يؤدي الى تطور الملكة الفكرية لدى الإنسان فهو ينظف خلايا الدماغ ويجددها، ما يؤدي الى تحسن الذاكرة وإلى تغييرات عاطفية ايجابية.

عرفت فوائد البصل منذ القدم، حيث يدخل في تركيبه مختلف الفيتامينات والمعادن المفيدة. لذلك فهو من الخضار الأساسية في غذاء الإنسان، يساعد على التخلص من أمراض عديدة ويقوي المناعة.

درس الخبراء الفرنسيون واليابانيون بالتفصيل خواص البصل واكتشفوا، أنه إضافة الى أنه يقاوم الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض، فهو يجدد خلايا الدماغ ويقاوم سرطان الثدي.