سكان الشمال السوري يشعرون بزلزال ألازيغ التركية

أعزاز (سوريا) / الخليج 365
شعر سكان مناطق الشمال السوري بالزلزال القوي الذي ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا، مساء الجمعة.
وشعر السكان في محافظة إدلب ومدن أعزاز والباب وجرابلس وعفرين وتل أبيض وجوبان باي (الراعي) شمالي سوريا بالزلزال، الذي يقع مركزه في قضاء سيفريجه بولاية ألازيغ.
وانتشرت إثر ذلك، موجة ذعر وسط سكان تلك المناطق، بينما لم تسجل بها أية خسائر بشرية أو مادية.
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة قضاء سيفرجه بولاية ألازيغ على عمق 6.75 كم تحت الأرض، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).
فيما أعلن مرصد قنديلي لمسح الزلازل في تركيا أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجات.
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