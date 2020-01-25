شرطة المدينة المنورة تضبط مخالفة الذوق العام داخل احدى الأحياء السكنية

الخليج - ياسر الحبيشي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة ،

بإنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٠ ، فقد جرى خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤١ وحتى تاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤١ ضبط ( ٦٧ ) مخالفة .

وبينت شرطة المدينة المنورة، أن مخالفات الذوق العام شملت شكوى السكان من رفع الموسيقى داخل الأحياء السكنية ، وتوزيع المنشورات بالأماكن العامة دون ترخيص وتشغيل الموسيقى وقت الأذان ، مشيرا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين .