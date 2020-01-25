«البنتاجون»: إصابة 34 عسكريًّا أمريكيًّا بعد الضربة الإيرانية

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الجمعة، إن 34 عسكريًّا تعرضوا لإصابات في المخ عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق في الثامن من يناير الجاري.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، إن ثمانية عسكريين نقلوا، في وقت سابق، إلى ألمانيا تم نقلهم إلى الولايات المتحدة، وفقًا لـ«رويترز».

ترامب ينفي خطورة الإصابات

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفى وقوع إصابات خطيرة بين الجنود الأمريكيين نتيجة الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية في العراق، ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، عقده في دافوس بسويسرا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: «هناك إصابات خفيفة مثل الصداع وهذه الإصابات ليست خطرة، ولا تعدو أن تكون (مجرد صداع)».

وكانت إيران، أعلنت في الثامن من يناير الجاري، قصفها قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردًا على مقتل قاسم سليماني، في ضربة جوية قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر نفسه.

وأعلنت واشنطن مقتل سليماني، عقب أحداث السفارة، وقالت إنه كان يرتب مزيدًا من الهجمات ضد مصالح الولايات المتحدة.