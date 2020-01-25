شكرا لقرائتكم خبر عن مومياء مصرية «تتكلم» بعد 3 آلاف عام على تحنيطها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكّن باحثون بريطانيون من إعادة إنتاج صوت الكاهن الفرعوني «نيسيامون» المحنّط منذ 3000 عام، والذي توجد مومياؤه في متحف مدينة ليدز الإنجليزية، وذلك باستخدام نسخة ثلاثية الأبعاد من «مجرى الصوت».

وقال الباحثون إن «صوت» نيسيامون، الذي عاش في عهد الفرعون رمسيس الحادي عشر، قد سمع لأول مرة منذ وفاته وتحنيطه قبل 3 آلاف عام. وبعد الاختبارات والفحوص المختلفة، تبين أن نيسيامون كان في الخمسينات من عمره عندما توفي، وقد يكون مات اختناقاً، بسبب رد فعل تحسسي ناجم

عن لسعة حشرة في لسانه. ويعود سبب هذا الاعتقاد، بحسب أحد الخبراء، إلى بروز لسانه خارج فمه من دون وجود أي ضرر في العظام حول فمه وعنقه.

ونجح فريق من الباحثين في طباعة نسخة ثلاثية الأبعاد من مجرى الصوت لنيسيامون، ليتمكنوا من سماع صوته.

وقال رئيس قسم الهندسة الإلكترونية في كلية رويال هولوواي، بجامعة لندن والمؤلف المشارك في الدراسة ديفيد هوارد: ما فعلناه هو إنتاج صوت نيسيامون.

وكتب الفريق في مجلة التقارير العلمية، أنهم نقلوا المومياء إلى مستشفى ليدز العام، وأجروا سلسلة فحوصات بالأشعة المقطعية، وتمكن الفريق من إعادة بناء رقمية لمجرى الصوت عند نيسيامون، وإعادة تشكيله بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

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