شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يعزل 40 مليون صيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاح القلق دولاً عدة حول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعدما اضطرت الصين، أمس الجمعة، إلى عزل أكثر من أربعين مليون شخص، في أكثر من عشر مدن، وأغلقت عدداً كبيراً من المواقع التي تلقى إقبالاً كبيراً من الزوار بما فيها أقسام من سور الصين العظيم لاحتواء المرض، وذلك بعد ارتفاع وفيات الفيروس إلى 26 من حوالي 900 إصابة، فيما أعلنت دول عدة تسجيل حالات إصابة جديدة بينها الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان وسنغافورة، وامتنعت منظمة الصحة العالمية عن إعلان حالة طوارئ صحية دولية، على الرغم من توقعاتها بتسجيل مزيد من الإصابات.

وأغلقت السلطات الصينية أكثر من عشر مدن واقعة في محيط مركز الفيروس المستجد الذي ظهر للمرة الأولى الشهر الماضي، في سوق لبيع ثمار البحر بالجملة بمدينة ووهان وسط البلاد. ومن أصل 830 حالة، تُعد 177 حالة على أنها خطرة بحسب آخر حصيلة، فيما «شُفي» 34 شخصاً وغادروا المستشفى.

وعلقت مدينة هوانجشي التي يوجد فيها مليونا نسمة، صباح أمس، حركة النقل العام. ومنعت مدينة جينغتجو التي تعد أكثر من 6 ملايين نسمة، المغادرة عبر القطارات والسفن والحافلات. وعزلت 10 مدن في وسط الصين عن العالم الخارجي. وفي المجمل، تطال هذه الإجراءات أكثر من 40 مليون شخص في مقاطعة هوباي.

وأبلغ عن حالتي وفاة للمرة الأولى بعيداً عن مركز الوباء: الأولى في هوبي وهي المنطقة المحيطة ببكين، والثانية في مقاطعة هايلونججيانج الواقعة على الحدود الروسية وفي ووهان التي تضم 11 مليون نسمة ووُضعت بحكم الأمر الواقع تحت الحجر الصحي منذ الخميس.

وفي العاصمة، كان موظفو المترو يرتدون زياً لحماية أنفسهم ويقيسون حرارة أجسام المسافرين عند مدخل محطة بكين.

ويزداد إلغاء الاحتفالات وإغلاق المواقع لمنع انتشار الفيروس. وبدأت العطل الطويلة للعام الصيني الجديد، أمس، وتؤدي هذه العطلة إلى مئات ملايين التنقلات، الأمر الذي يفاقم العدوى. وفي مؤشر على حالة القلق التي سادت البلاد، أعلنت السلطات إغلاق أقسام من سور الصين العظيم ومواقع رمزية مثل مقابر مينغ.

وفي بكين، أغلقت «المدينة المحرمة» وهي القصر الإمبراطوري القديم، أبوابها منذ الخميس حتى إشعار آخر، وألغيت احتفالات رأس السنة الجديدة التي تجمّع مئات ملايين الأشخاص في الحدائق.

واتخذت الحكومة الخميس قراراً غير مسبوق بمنع القطارات والطائرات من مغادرة ووهان، وبإغلاق الطرق السريعة، وبدت شوارعها مقفرة والمحال التجارية مُغلقة، وحركة السير تقتصر على الحد الأدنى. وصار ارتداء الأقنعة الواقية إلزامياً.

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وبدأت السلطات ببناء مستشفى مخصص لاستقبال ألف مصاب بالفيروس في غضون عشرة أيام. ويُفترض أن يفتح أبوابه أوائل الشهر المقبل. وعقب اجتماع امتد على يومين في مقرها في جنيف، أقرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول، بوجود «حالة طوارئ في الصين» لكنها اعتبرت أنه «من المبكر جداً» التحدث عن «حالة طوارئ صحية عالمية».وتؤكد المنظمة أن لا دليل حتى الآن على انتقال العدوى من إنسان لآخر خارج الصين، مضيفة «يبدو أن الأمر يقتصر حتى الآن على مجموعات أسرية، وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية». وتوقعت المنظمة، أمس، استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وقال رئيس لجنة الطوارئ في المنظمة الدولية، ديدييه حسين: «أدركنا أن الإجراءات المتخذة في مدينة ووهان نجمت عن مبادرة هذه المدينة، وليس عن تطور الوباء». ولا تطلب المنظمة فرض قيود على السفر إنما إخضاع المسافرين لفحوص في المطارات. وتطالب أيضاً «كل الدول» بوضع إجراءات للكشف عن حالات الإصابة بالفيروس الذي لا يوجد حالياً علاج له أو لقاح للوقاية منه.

ولم تستخدم المنظمة حتى الآن مصطلح «حال الطوارئ العالمية» إلا في حالات وباء نادرة تتطلب استجابة دولية حازمة، مثل إنفلونزا الخنازير «اتش 1 ان 1» في عام 2009 وفيروس «زيكا» عام 2016 و«إيبولا» الذي اجتاح قسماً من غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016 وجمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2018.

وفي «دافوس»؛ حيث يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، أعلن التحالف من أجل ابتكارات الاستعداد للأوبئة ، أن التجارب الطبية المتعلقة بلقاح أول يمكن أن تحصل «بدءاً من الصيف».

وخوفاً من انتقال الفيروس، علقت روسيا رحلات الطيران من ووهان الصينية. كما أعلنت كل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة اكتشاف إصابات جديدة. ورجحت بريطانيا بشدة اكتشاف حالات مصابة على أراضيها.

وأعلنت الكويت، أمس الأول، تثبيت كاميرات حرارية في المنافذ الحدودية لفحص المسافرين الوافدين من بلاد ظهرت فيها إصابات ب«كورونا». وأوضح متحدث باسم الوزارة: «جاهزية العيادات الصحية وغرف العزل الموجودة في المطار وتزويد المنافذ الحدودية بالكاميرات الحرارية».

كما أعلنت القنصلية الهندية في مدينة جدة السعودية، أن ممرضة هندية تعمل أصيبت بفيروس من سلالة «كورونا»، لكنه ليس الفيروس المستجد. واعتبرت سنغافورة التي اكتشفت أول الإصابات بالفيروس، أمس الأول، أن المرض ليس قاتلاً مثل «سارس»، وأكدت استعدادها لمواجهته.

ويثير المرض المخاوف من تكرار ما حصل مع فيروس «سارس» المماثل الذي أودى 650 شخصاً في الصين، وهونج كونج بين عامي 2002 و2003. (وكالات)