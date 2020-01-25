أردوغان يعترف بانتهاك حظر إرسال قوات إلى ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش اللواء أحمد المسماري أن قرار القيادة العامة بتفعيل منطقة الحظر الجوي فوق العاصمة طرابلس يرجع لعدة أسباب أبرزها استخدام النظام التركي لمطار معيتيقة الدولي في نقل آلاف الإرهابيين عبر رحلات مدنية.

وأشار المتحدث العسكري الرسمي، إلى أن النظام التركي ينقل أسلحة وعتاداً عسكرياً وأنظمة دفاع جوي وخبراء وقادة عسكريين أتراكاً عبر مطار معيتيقة في طرابلس، متهماً حكومة الوفاق باستخدام الطائرات المدنية في نقل الإرهابيين والأسلحة لإيهام المجتمع الدولي بأن الرحلات تنقل ركاباً مدنيين.

وذكرت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، الأربعاء الماضي، أن نحو ألفي مقاتل سوري من الموالين لتركيا وصلوا إلى ليبيا، وبعضهم تمركز في شرق العاصمة طرابلس، لافتة إلى أنهم يتقاضون ألفي دولار للمقاتل الواحد من قبل حكومة الوفاق؛ وهو ما تنفيه حكومة الوفاق.

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وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العسكريين الأتراك الذين يجري إرسالهم إلى ليبيا يقومون بدعم وتدريب القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وذلك في تراجع واضح عن وعوده السابقة بوقف إرسال العسكريين الأتراك الى ليبيا ومخالفة لمقررات مؤتمر برلين، بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

وأضاف أردوغان، الذي كان يتحدث في إسطنبول بعد مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن على الدول التي حضرت قمة برلين الخاصة بليبيا يوم الأحد عدم مساعدة الجيش الوطني الليبي. وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن وزير خارجية تركيا قوله، إن بلاده لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا طالما كان وقف إطلاق النار سارياً.

من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية ميركل، تراجع العنف في ليبيا. وشددت في هذا السياق على ضرورة تشكيل اللجنة العسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار بصيغة «5+5» في أسرع وقت ممكن. (وكالات)