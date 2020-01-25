شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيلا ودفيغا بطلا ماراثون دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أحرز الإثيوبيان أوليكا أدوغنا بيكيلا ووركينيش دفيغا لقبي الرجال والسيدات على التوالي في ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، والذي انطلق أمس الجمعة من شارع جميرا وأقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبدعم مجلس دبي الرياضي.

تابع السباق في دبي عاداته في تحطيم الأرقام القياسية العالمية، حيث سجل الإثيوبي بشاه اسكيزيا رقماً قياسياً بعدما أصبح أسرع عدّاء في التاريخ يحتل المركز الحادي عشر.

وقطع بيكيلا (20 عاماً) مسافة السباق البالغة 42,195 كيلومتر في ساعتين و6 دقائق و15 ثانية، متقدماً بفارق ثانيتين على الكيني اريك كيبتانوي وثلاث ثوان عن الإثيوبي الآخر تسيدات أيانا.

وعلى الرغم من فشل بيكيلا في تحطيم الرقم القياسي للسباق الذي سجله مواطنه غيتانه مولا في النسخة الماضية في ساعتين وثلاث دقائق و34 ثانية، فإنه أصبح خامس عداء في النسخ التسع الأخيرة يفوز باللقب من مشاركته الأولى.

وقال بيكيلا الذي أكد هيمنة مواطنيه على السباق في السنوات العشر الأخيرة: «فوجئت بهذا الفوز، كانت المنافسة مثيرة لاسيما في الكيلومتر الأخير».

وشهدت المنافسة في الكيلومتر الأخير إثارة كبيرة مع امتلاك 11 متسابقاً حظوظاً في الفوز، قبل أن يفعلها بيكيلا ويتخطى كيبتانوي، الكيني الوحيد بين 10 إثيوبيين عند خط النهاية، في طريقه لتأكيد سيطرة إثيوبيا على السباق في السنوات العشر الأخيرة.

وعلى الرغم من حلول اسكيزيا في المركز الأخير من بين المجموعة التي تنافست في الكيلومتر الأخير، وعدم حصوله على أي حصة من الجائزة المالية للسباق البالغة 385 ألف دولار توزع على العشرة الأوائل عند الرجال والسيدات، بينها 100 ألف دولار للبطل في الفئتين، فإنه كسب الأهم بعدما أصبح أسرع رجل في التاريخ يحتل المركز الحادي عشر في ساعتين وست دقائق و34 ثانية.

ودخل ماراثون دبي التاريخ أيضاً، بعدما وصل ال11 الأوائل في السابق إلى زمن تحت ساعتين وسبع دقائق، وهذا لم يحصل في أي سباق آخر في العالم.

ولدى السيدات، عوضت دفيغا حلولها وصيفة في النسخة الماضية، بالفوز باللقب للمرة الثانية بعد 2017، حيث قطعت الفائزة بسباق بوسطن في 2019 المسافة في ساعتين و19 دقيقة و38 ثانية، متفوقة بفارق مريح على مواطنتيها غوتيني شون (ساعتان و20 دقيقة و11 ثانية) وبيداتا هيربي (ساعتان و21 دقيقة و55 ثانية).

مشاركة كبيرة

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ووصل عدد المشاركين في السباق بحسب اللجنة المنظمة إلى 36 ألف عداء وعداءة في كافة سباقات الحدث، للنخبة وأصحاب الهمم، وسباق 4 كيلومترات وسباق 10 كيلومترات.

وقام مطر الطاير نائب رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، بتتويج الأبطال بحضور سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، وخالد الكمالي المنسق العام لماراثون ستاندرد تشارترد دبي.

وشهد الماراثون مشاركة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب إكسبو دبي 2020، كمتسابقة في الحدث إلى جانب صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي للتنس، وعبدالله شاهين مدير إدارة التشريفات في إكسبو 2020، وذلك في سباق 10 كيلومترات، كما أحرز الإماراتي عبيد النعيمي لقب سباق المواطنين.

وأشاد مطر الطاير بالنجاح الكبير الذي يحققه ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، عاماً بعد آخر وصولاً إلى النسخة 21، مؤكداً أنه صنع لنفسه تاريخاً مميزاً وسط نخبة سباقات الماراثون في العالم. وأكد الطاير أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع لإنجاح الحدث، موجهاً شكره إلى الجهات التي أسهمت في إنجاح الماراثون العالمي، وتواصلها المستمر من أجل خروجه بالصورة المميزة التي تليق بمكانة دبي.

الكراسي المتحركة

وفي فئة الكراسي المتحركة حقق السويسريان مارسيل هوج وساندرا جراج، المركز الأول في فئة الكراسي المتحركة للرجال والسيدات. وشهد سباق 10 كيلومترات تألقاً مغربياً، وذلك بعدما نال المركزين الأولين في فئة الرجال أنور الغوز ونعمان العسوي وسمير جوهار، وفي فئة السيدات حققت المركز الأول العداءة الجنوب إفريقية جريتا ستين. خالد الكمالي: نسخة استثنائية

أعرب خالد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي العالمي 2020، عن سعادته البالغة بما حققته النسخة ال21 من نجاحات فنية وتنظيمية تضاف إلى ما تحقق من نجاحات طوال السنوات السابقة، وأكد أن نسخة أمس كانت استثنائية في كل شيء.

وأرجع الكمالي هذه النجاحات إلى ارتباط الحدث باسم دبي، وإلى تكاتف وتضافر الجهود التي تصب في مصلحة الترويج لدبي على كافة الصعد، ووجه الشكر إلى كافة المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية التي دعمت الحدث، وسهلت من مهمة القائمين عليه.

عبيد النعيمي: سعادتي لا توصف

عبر عبيد النعيمي، الحائز المركز الأول لفئة المواطنين، عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أنه استعد منذ فترة طويلة للمشاركة في الماراثون، حيث يشارك منذ 10 سنوات.

وتابع: شكراً لدبي وشكراً لكل القائمين على الماراثون بعد هذا التنظيم الرائع والإيجابية من مختلف المشاركين في السباق الذي خرج بالصورة التي تليق بدولة الإمارات وبإمارة دبي ومكانتهما الرياضية.