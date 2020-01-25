شكرا لقرائتكم خبر عن قفاز إلكتروني يعيد جواو مارتينز للعزف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي أعاد قفاز إلكتروني قدرة الفنان العالمي وقائد الأوركسترا جواو كارلوس مارتينز (79عاماً)، على العزف مجدداً، بعد 21 عاماً. وكان مارتينز تعرض لإصابة أفقدته القدرة على تحريك كفيه، وأجرى 24 عملية جراحية لاستعادة الحركة، لكنها لم تجدِ نفعاً، قبل أن يبتكر عالم برازيلي القفاز الإلكتروني الذي سيمكنه من إحياء حفل موسيقي في قاعة كارنيجي في نيويورك قريباً. وقال مارتينز: أشعر وكأنني أتعلم العزف من جديد.

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