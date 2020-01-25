وكالات السيارات تمدد عروض نهاية العام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان



مددت العديد من وكالات وشركات السيارات العاملة في أسواق الإمارات عروضها التي كانت قد أطلقتها قبيل نهاية عام 2019، في حين طرح البعض الآخر عروضاً جديدة، سعياً لتعزيز المبيعات والحصص السوقية، حيث شملت العروض تخفيضات نوعية وأسعاراً منافسة على ما تبقى من مخزون موديلات 2019 وعلى موديلات 2020.

وأطلقت وكالات عروضاً على الشراء مع تأجيل السداد، فيما قدمت أخرى عروضاً على القيمة المضافة من بينها فترات خدمة طويلة لما بعد البيع، فضلاً عن عروض التأمين المجاني، والتي أنعشت جميعها مبيعات السوق المحلية وسط حالة من الركود يعانيها قطاع السيارات الجديدة حول العالم.

وقدمت وكالات نيسان وتويوتا وهيونداي وسوزوكي وميتسوبيشي عروضاً لجذب شريحة واسعة من الجمهور الذين يبحثون عن مزايا إضافية عند الشراء من المعارض مباشرة.

وقال مسؤولو الوكالات إن المصنعين يحرصون من خلال العروض الترويجية على إفساح المجال أمام الموديلات الجديدة، وتقديم عروض ذات قيمة مضافة، تتمثل في تقديم خدمات أو عقد صيانة أو تأمين شامل أو عروض لتسهيل التمويل، مع إمكانية مبادلة السيارات المستعملة مع الجديدة.

وقدمت إحدى الشركات خصومات شملت طرازات مختارة تتيح توفير ما يصل إلى 50 ألف درهم، ومددت شركة كبرى عروض نهاية عام 2019 والتي شملت شراء سيارة بقيمة الأجرة اليومية للمواصلات، وقسط منخفض يبدأ من 29 درهماً في اليوم.

وتركّزت العروض على الشركات اليابانية عموماً، ومنح أحد الوكلاء العملاء ميزات خدمة وتأمين وتظليل مجاني وحماية طلاء وحساسات توقف، بالإضافة إلى إقامات فندقية وهواتف ذكية وقسائم سفر وبطاقات هدايا.