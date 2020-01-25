الادعاء يدعو إلى إزاحة ترامب عن منصبه خلال محاكمة العزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب فريق الادعاء في قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجلس الشيوخ، بإزاحة سيّد البيت الأبيض من منصبه، أمس الأول الخميس، مشيرين إلى أنه لا يمكن الوثوق به، وأنه سيفضل مصلحته الخاصة على مصلحة البلاد، وأنه انتهك القسم مراراً وبشكل صارخ، بينما وصف ترامب المساءلة ب«الأكثر فساداً في تاريخ الكونجرس».

وقال النائب الديمقراطي آدم شيف، في كلمة مؤثرة خلال المحاكمة التي فجرتها «الفضيحة الأوكرانية»، إن «الشعب الأمريكي يستحق رئيساً يمكنه الاعتماد عليه لوضع مصلحة الشعب أولاً». وأضاف: «تعرفون أنه لا يمكنكم الوثوق بأن يفعل هذا الرئيس ما هو مناسب لهذا البلد. يمكنكم الوثوق بأنه سيفعل ما هو مناسب لدونالد ترامب»، مشيراً إلى ضغوطه غير القانونية على أوكرانياً من أجل ترجيح كفته في انتخابات الرئاسة المقبلة في 2020. وتابع: «سيقوم بذلك الآن. وفعله من قبل. سيقوم به خلال الشهور المقبلة، وسيفعل ذلك إذا أتيح له المجال. لهذا السبب، إذا وجدتم أنه مذنب، فعليكم التأكد من إزالته» من منصبه.

وفي وقت اتخذ أعضاء مجلس الشيوخ المئة دور المحلفين، بينما تابع ملايين الأمريكيين مجريات المحاكمة على التلفزيون، عرض أعضاء مجلس النواب الذين تولوا ملف العزل عشرات التسجيلات المصورة والوثائق الداخلية، وإفادات الشهود في مسعى لإثبات أن الرئيس الأمريكي استغل سلطاته. وفصّل فريق ادعاء شيف الكيفية التي تحرك ترامب من خلالها العام الماضي لإجبار كييف على مساعدته في تشويه سمعة منافسه المحتمل في انتخابات 2020- نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر، إن «ترامب استغل السلطات التي يمنحه إياها منصبه لإقناع دولة أجنبية بالتدخل في انتخاباتنا لمصلحته الخاصة».

وأضاف: «منذ تولى الرئيس جورج واشنطن المنصب عام 1789، لم يستغل أي رئيس سلطته بهذه الطريقة». وأكد أن «الرئيس انتهك قسمه مراراً وبشكل صارخ، تصرف الرئيس خاطئ. إنه غير قانوني وخطر».

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وعلى مدى تسع ساعات، عمل الديمقراطيون بشكل منهجي على دحض ادعاءات الجمهوريين بأن ترامب لم يخطئ. ولم يتركوا مجالاً كبيراً للشك بأن الدافع الوحيد لترامب لتجميد المساعدات لأوكرانيا بشكل سري في يوليو/‏تموز الماضي كان إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الإعلان عن فتح تحقيقين- الأول بشأن بايدن، والثاني بشأن رواية لم ترد أدلة عليها بأن كييف ساعدت الديمقراطيين في انتخابات 2016.

وأشار الديمقراطيون بالتفصيل إلى الدور الكبير الذي لعبه محامي الرئيس الشخصي رودي جولياني، في الخطة للضغط على زيلينسكي، على الرغم من اعتراض كبار الشخصيات الأمريكية الاستخباراتية والدبلوماسية على الأمر.

لكن الجلسات التي استمرت ثلاثة أيام في المحاكمة التاريخية، لم تظهر مؤشرات كثيرة إلى أن أياً من أعضاء الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ سيقتنع بالأدلة ضد ترامب.

وهاجم ترامب عبر «تويتر» المحاكمة التي اعتبرها «مغرقة بالأكاذيب والتحريفات». ووصفها بأنها الأكثر «افتقاداً للإنصاف والأكثر فساداً في تاريخ الكونجرس».

( ا ف ب)