شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتل» يمنح «ناسداك» مستوى قياسياً جديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاذبت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الجمعة المخاوف بشأن انتشار فيروس جديد في الصين ومراهنات على أن الأزمة الصحية ستعزز أرباح شركات صناعة الأدوية، وفي ظل ذلك تمكنت معظم الأسواق من الصعود بدعم من نتائج إيجابية لشركات كبرى، وبيانات اقتصادية قوية، في الوقت الذي أحجمت فيه منظمة الصحة العالمية عن وصف انتشار فيروس «كورونا الجديد» في الصين بأنه حالة طوارئ عالمية، مع انتقال التركيز إلى قراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات من اقتصادات رئيسية في المنطقة.

في بورصة نيويورك، صعدت مؤشرات «وول ستريت» لمستويات قياسية جديدة أمس الجمعة، حيث ارتفع «داو جونز» 125 نقطة تمثل 0.4%، كما زاد «إس آند بي» 0.22%، وارتفع «ناسداك» 0.5%.

سجلت أمريكان إكسبريس ربحًا وإيرادات فصلية تفوق توقعات المحللين.

وكانت هذه النتائج مدفوعة جزئياً بإيرادات رسوم البطاقات القوية، وارتفع السهم أكثر من 4%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم «إنتل» 8.2% بعد أن تجاوزت أرقام الربع الرابع تقديراتها، كما قدمت الشركة نظرة متفائلة للربع الأول من عام 2020.

وأصدر أكثر من 16% من شركات مؤشر «إس آند بي» نتائج فصلية حتى الآن، ومن بين هذه الشركات، حققت حوالي 70% أرباحاً أفضل من المتوقع، وفقاً لبيانات FactSet

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة، وبعد تكبده خسائر على مدى أربع جلسات، صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8%، مسجلاً 423.5 نقطة، وارتفع المؤشر داكس الألماني بالقدر الأكبر بين المؤشرات المناظرة في المنطقة، بنسبة 1.1% مسجلاً 13528.1 نقطة، بدعم من مكاسب حققها سهم باير بعد تقرير عن تسوية محتملة خارج المحكمة لدعوى تنظر فيها هيئة محلفين في الولايات المتحدة بشأن ادعاءات بأن مبيدها راوند آب للأعشاب الضارة يسبب السرطان.

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وارتفع المؤشر البريطاني «فوتسي» بنحو 1.1% ليصل إلى 7587.1 نقطة، وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1% ليسجل 6031.6 نقطة.

وفي طوكيو، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف أمس الجمعة، وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.13% ليغلق عند 23827.18 نقطة، لكنه انخفض 0.9% في الأسبوع.

وبدأت السوق التعاملات على ارتفاع مع صعود أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية بعد مبيعات تفوق التوقعات وتقديرات للأرباح من شركة صناعة الرقائق الأمريكية إنتل.

لكن الحذر انتاب المستثمرين بعد أن قالت الصين إن عدد الوفيات الناجم عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 25، مع 830 حالة إصابة مؤكدة في 23 يناير/‏‏‏ كانون الثاني. وفرضت السلطات الصينية العزل على مدينتين لاحتواء الفيروس.

وبعد الظهر، بدأت الأسهم ترتفع مجدداً بسبب مكاسب لقطاع الرعاية الصحية.

ويخشى المستثمرون من أن يواصل الفيروس الانتشار مع سفر ملايين الصينيين خلال عطلة العام القمري الجديد التي تبدأ الجمعة.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تعاملات الجمعة دون تغيير عند 1730.44 نقطة.

(وكالات)