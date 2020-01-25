شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستعرض الريادة العالمية في الاستعداد للمستقبل والحوكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت حكومة دولة الإمارات على مدار 3 أيام في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، والتي ضمت أكثر من 2000 من قادة ومسؤولين حكوميين ومؤثرين اجتماعيين، يمثلون حوالي 100 دولة حول العالم.وتناولت أجندة المنتدى في دورته الحالية سبعة محاور رئيسية في البيئة، الاقتصاد، التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، والمجتمع، والصناعة، والسياسات الحكومية.كانت المشاركة الحكومية للإمارات من بين أبرز المشاركات بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، إلى جانب 12 وزيراً ومسؤولاً حكومياً.



الريادة العالمية في الاستعداد للمستقبل والحوكمة



عقدت حكومة الإمارات، جلسة حوارية رئيسية في المنتدى الاقتصادي تحدث فيها عدد من أعضاء وفد الدولة، تناولت الاستعداد للمستقبل والحوكمة، وشارك فيها كل من الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وعبد الله بن طوق، أمين عام مجلس الوزراء، ومنى غانم المري، نائب رئيس مجلس دبي للإعلام ونائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وخلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

تناولت الجلسة، عرض تجربة حكومة الإمارات في الاستعداد للمستقبل، واستشراف آفاقه في مختلف المجالات، وعرض أهم ملامح التخطيط لمئوية الإمارات 2071 التي تتضمن العديد من الأهداف والرؤى، بهدف الوصول بالإمارات إلى أن تكون أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً، بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. كما استعرض الوفد توجه الدولة وخططها المستقبلية خلال الخمسين سنة المقبلة، والتي تضم بناء نماذج مستقبلية للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية والبيئية ومواءمة السياسات الحكومية الحالية، إضافة إلى بناء قدرات وطنية في مجال استشراف المستقبل وعقد شراكات دولية لتطوير مختلف القطاعات في الدولة.



استشراف المستقبل



شاركت دولة الإمارات تجربتها الرائدة في استشراف وصناعة المستقبل، وذلك ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي، انطلاقاً من رؤية قيادتها الحكيمة في أن تكون الإمارات مختبراً عالمياً ونموذجاً رائداً في توظيف التكنولوجيا لإيجاد حلول لمختلف التحديات المستقبلية الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقد عبر الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن اهتمام الدولة في صنع فرص من التحديات العالمية.



خلدون خليفة المبارك



أكد خلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في إمارة أبوظبي، أننا «نطمح من خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تُشارك فيه حكومة دولة الإمارات في تعزيز الجهود العالمية لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي العالمي، فالثورة الصناعية الرابعة قد توفر العديد من الأدوات الجديدة التي تُسهل العمل داخل القطاعين المالي والمصرفي، لكنها في نفس الوقت قد تخلق تحديات تواجه تلك القطاعات، منها على سبيل المثل درجة الأمان في التداول بالعملات الرقمية، أو الحفاظ على سرية المعلومات وحركة تنقل رؤوس الأموال عالميًا».

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محمد خليفة المبارك



قال محمد خليفة المبارك، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أن «حكومة دولة الإمارات تسعى بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن خلال المئوية2071 إلى دعم التنوع الاقتصادي غير النفطي وفي المقدمة قطاع الثقافة والسياحة، والذي يشكل قطاع السياحة أحد أهم الروافد المهمة للدخل الوطني؛ حيث بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نحو 11.1% بما يعادل 164.7 مليار درهم خلال 2018، ووفقاً لمؤشرات تقارير التنافسية العالمية عام 2018، فقد احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى حكومة الدولة، ومؤشر استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر».



محمد الشرفاء



أكد محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن «العالم يتجه إلى الاستفادة من أدوات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز النمو الاقتصادي وجودة الحياة، وبخاصة الاعتماد على الاقتصاد الدائري، الذي من المتوقع أن ينمو حجمه لأكثر من تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2025».

وأضاف: «الإمارات كانت صاحبة السبق الأول عالمياً عندما أعلنت حكومة دولة الإمارات في نهاية العام الماضي، عن إطلاق مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» بموجب الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتسخير إمكانات الابتكار التكنولوجي والتقنيات الذكية لتسريع الاقتصاد الدائري، وهو ما سيسهم في إيجاد بيئة مؤهلة وبنية تحتية مستدامة لدعم نمو القطاعات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يخدم الإنسانية».



مريم المهيري



قالت مريم عيد المهيري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: «نُشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن خلال طرح موضوع تنمية المهارات لأكثر من مليار شخص حول العالم، نتطلع إلى دور كبير لحكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي في تطوير مهارات العاملين في مجال الإعلام، وتدريبهم على الأدوات الجديدة التي ستوفرها الثورة الصناعية الرابعة، وكيف يمكن أن تُحدث تغيراً كبيراً للمنظومة الإعلامية داخل تلك المؤسسات».

أعضاء الوفد يؤكدون اهتمام الدولة بصنع فرص من التحديات