بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، تنطلق في الرابعة من عصر اليوم النسخة الأولى من بطولة خورفكان الدولية للأندية التي تستمر حتى 30 يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب صالة خورفكان، بإشراف وتنظيم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات.

يشارك في البطولة البنك الأهلي المصري، وميزي فيل المجري، ومسك زيلينا السلوفاكي، و6 أندية من الدولة هي خورفكان مستضيف البطولة، ودبا الحصن والحمرية واتحاد كلباء والبطائح، وتجمع مباراتا الجولة اليوم بين البطائح والحمرية في الرابعة عصراً، وتليها مواجهة الديربي بين دبا الحصن واتحاد كلباء، ويلتقي غداً الحمرية مع البنك الأهلي المصري، ودبا الحصن مع ميزي فيل المجري، وخورفكان مع «إم إس كي» السلوفاكي.

وكانت اللجنة المنظمة وزعت الفرق إلى 3 مجموعات، وضمت المجموعة الأولى البطائح والحمرية والبنك الأهلي المصري، والمجموعة الثانية دبا الحصن واتحاد كلباء والفريق المجري، والمجموعة الثالثة خورفكان ومليحة والفريق السلوفاكي.

وأعرب خالد مراد الرئيسي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان، مشرف فريق الصالات، عن ترحيب مدينة خورفكان بجميع الوفود التي وصلت للمشاركة في البطولة بجميع فرق الإمارة الباسمة، وتمنى للفرق المشاركة في البطولة تحقيق الاستفادة القصوى من اللعب مع فرق محترفة ومميزة.

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وشكر الرئيسي رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة للبطولة، كما توجه بالشكر إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس على الاهتمام ومتابعة تنظيم البطولة ودعمها من كافة النواحي.

وحرص عمران عبدالله النعيمي، مشرف البطولة، على رفع الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي على تكرم سموه برعاية البطولة، وشكر جهود مجلس الشارقة الرياضي من خلال متابعة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس المجلس، واهتمام عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، وكذلك عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية، مؤكداً اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بالانطلاقة.

وقال عمران عبدالله: «كل شيء على ما يرام ونتمنى لجميع الفرق تحقيق الاستفادة القصوى من البطولة التي تأتي ضمن الخطط التطويرية لمجلس الشارقة الرياضي للعبة والاحتكاك بمدارس مختلفة». وأشار إلى اكتمال جاهزية حكام المباريات بفضل الجهود المبذولة من اتحاد الكرة، ومتابعة عبدالله الشحي مسؤول التحكيم، عضو اللجنة التنفيذية للعبة، وشكر تعاون جميع أندية اللعبة،وأشاد بهمة ونشاط لجان البطولة من أبناء خورفكان وأسرة النادي بصفة عامة، وبجهود سكرتير البطولة كريم خليل، سكرتير اللجنة التنفيذية للعبة، وفريق العمل الذي يضم محمد خير بونوف ولطفي خليل.

وختم تصريحاته بتأكيد أنهم في اللجنة التنفيذية على ثقة كبيرة بتجاوب جمهور المنطقة الشرقية مع البطولة؛ لأنه جمهور محب لكرة الصالات التي تعتبر منطقة الساحل الشرقي معقلاً لها.