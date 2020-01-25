تولستوي.. اليوميات تكشف عتمة النفس

أصدرت دار آفاق للنشر والتوزيع يوميات الكاتب الروسي الكبير ليف تولستوي في ثلاثة مجلدات، ترجمة يوسف نبيل، الذي يؤكد أنه عندما يكتب أديب أو مفكر مذكراته أو سيرته الذاتية، فهو يتأمل ويفكر ويختار مناطق بعينها، ليعرضها للقارئ ويحذف أخرى، ويخرج المنتج العام في صورة قصة متماسكة موجهة بحسب رؤية الكاتب في وقت الكتابة، لكن اليوميات تختلف عن ذلك، فهي تدوين لأحداث وأفكار وهواجس اليوم، سواء كانت مهمة أم غير مهمة، إنها بمثابة كاميرا ترصد ما يحدث على المستوى الخارجي والداخلي دون تمييز.

اليوميات تبدو فوضوية أحياناً، أو تتسم بالإسهاب في أحيان أخرى أو بذكر تفاصيل غير مهمة، لكنها في الوقت ذاته مجهر حقيقي لما يحدث داخل تكوين صاحبها، فكافة التفاصيل الصغيرة هي ما شكلت شخصية الكاتب، وقد تم تدوينها دون تمييز أو تفكير.

يحاول الكتاب الإجابة عن السؤال التالي: من ليف تولستوي؟ لقد بدأ الكاتب الكبير تدوين يومياته منذ عام 1847 حتى وفاته في عام 1910 أي أنه كتب اليوميات منذ أن كان عمره 19 سنة، إنها كمية مهولة من اليوميات، كان حجمها الضخم باعثاً على عدم ترجمتها إلى العربية حتى الآن، كما أنها لم تترجم إلى الإنجليزية أيضاً بصورة كاملة، بل صدرت مختارات منها في عدة طبعات، وفي مقدمة إحدى الطبعات، يقول المترجم إن «ترجمة يوميات تولستوي بأكملها مهمة مهولة تثير الذعر» ليس من الغريب إذن أن أحداً لم يقدم عليها، لذا كانت مغامرة أن يقوم يوسف نبيل بترجمتها إلى العربية، ومن ثم تنشرها دار آفاق كاملة في ثلاثة مجلدات، كل مجلد يضم أكثر من 650 صفحة.

يتناول الجزء الأول من اليوميات الفترة من عام 1847 إلى عام 1857 ليتعرف القارئ إلى تولستوي الذي لا يعرفه الكثيرون، وترصد هذه الفترة من اليوميات تولي تولستوي أمور ضيعته التي ورثها، وحياته العابثة، ثم التحاقه بالجيش ومحاولاته نيل وظيفة بالدولة دون جدوى، وولعه بالموسيقى والقمار، وسفره للقوقاز وانبهاره بالطبيعة هناك، وكتابة الأعمال المبكرة: الطفولة والصبا والشباب، صباح صاحب الضيعة، وغيرهما حتى خروجه من الجيش وتنقله بين أكثر من مكان.

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تضم اليوميات قائمة بنقاط ضعفه منذ وقت مبكر، وتحوي بعض التعميمات الموجزة عن الحياة والموت والدين وجوانب مختلفة من السلوك البشري، وتشمل أيضاً ملاحظات حول كتب يقرأها لبوشكين وليرمنتوف وتورجنيف واستروفسكي وروسو وبلزاك وجوته وشيلر، ويطرح تولستوي في هذه اليوميات منذ وقت مبكر فكرته عن تأسيس مذهب مسيحي جديد يخلو من الأسرار والطقوس والميتافيزيقا، وتؤكد يومياته على اقتناعه بفكرة الجانب الأخلاقي في الأدب، وكذلك تتناول رصداً لجوانب مختلفة من الحياة العسكرية وسلوكيات رجال الجيش، وفي الوقت ذاته تضم جوانب فاضحة لشخصيته، وتكشف أيضاً عن تطور علاقاته بالمرأة، وربما هذا ما يوضح لنا تطرفه الشديد لكل ما يتعلق بالمرأة في كتاباته بعد ذلك.

تكشف اليوميات كذلك عن شخصية تولستوي المعقدة والمركبة حتى أقصى حد، وقد التزم الصراحة الشديدة في تسجيل يومياته، لذا قد يكون لها وقع صادم على القارئ، لكن الأهم أننا سنتعرف خطوة بخطوة على تطور وتشكل هذه الشخصية المثيرة للجدل.

يقول يوسف نبيل: «كانت ترجمة الكتاب بالنسبة لي هي الأصعب حتى الآن، فتولستوي لم يكتب يومياته من الأساس ليعرضها على القارئ، لذا كانت هناك فوضى في الأسلوب، واختصار شديد جداً أحياناً، وذكر كمية هائلة من الأسماء، احتاجت إلى بحث مضن حتى أتعرف إليها، وبالتالي قمت بعملية تحرير لليوميات».

كان المترجم مضطراً لحذف بعض الجمل الغامضة وغير المفهومة، خصوصاً بعد أن اتضح أن محرري النص الروسي فشلوا في التوصل إلى المقصود منها، وهنا يوضح المترجم: «كل ما حذفته يشكل نسبة ضئيلة جداً من النص الأصلي لا تتجاوز 1% وليست لها أي علاقة بضوابط أخلاقية أو فكرية أو سياسية، إنما كلها تتعلق بأغراض تحريرية».