دبي تحتضن أكبر منظومة في العالم لتقنيات التشفير والبلوك تشين

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أعلن «مركز دبي للسلع المتعددة»؛ المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن دخوله في شراكة استراتيجية مع «كريبتو فالي فينتشر كابيتال» (CVVC)، و«كريبتو فالي لابز» (CV Labs)؛ لإطلاق مشروع «كريبتو فالي» في دبي كامتدادٍ لأكبر منظومة في العالم لتقنيات التشفير والبلوك تشين والسجلات الموزعة.

وستوفر منظومة «كريبتو فالي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة»، المصممة بهدف تعزيز النمو والتعاون والتكامل على مستوى اقتصاد البلوك تشين العالمي، مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك حضانة الشركات الناشئة في مراحل تأسيسها المبكرة، ومرافق العمل المشتركة وخدمات الابتكار للعملاء من فئة الشركات، إضافة إلى التدريب على تقنيات البلوك تشين وريادة الأعمال والتعليم وإدارة الفعاليات والتوجيه والتمويل.

تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ حيث سيتعاون مركز دبي للسلع المتعددة بموجبها مع شركة «كريبتو فالي فينتشر كابيتال» و«كريبتو فالي لابز» التابعة لها؛ لتطوير منظومة «كريبتو فالي» في منطقة أبراج بحيرات جميرا التي تحتضن أكثر من 17 ألف شركة مسجلة حالياً في المركز.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يسعدنا في مركز دبي للسلع المتعددة توقيع هذه الاتفاقية مع «كريبتو فالي فينتشر كابيتال» وإطلاق منظومة «كريبتو فالي» في دبي في قلب منطقة التجارة والأعمال الرائدة في الإمارة».

وأضاف: «يتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بموقع استراتيجي عند ملتقى اقتصادات العالم، ويعد مركز أعمال حيوياً يدعم تدفق التجارة العالمية عبر دبي، ونحن ملتزمون بتسخير التكنولوجيا الحديثة؛ لخدمة الشركات المسجلة لدينا، ودعم نموها وتوسعها نحو أسواق جديدة، ومن شأن إطلاق «كريبتو فالي» في مركز دبي للسلع المتعددة أن يعزز بيئة الأعمال الحيوية في الإمارة، ويدعم الاستراتيجية الأوسع لحكومة الإمارات؛ لاستقطاب ألمع العقول والمبتكرين ورواد الأعمال والمبدعين الذين سيرسمون ملامح اقتصاد المستقبل». ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بالتعاون معاً، وتطوير استراتيجية المركز الشاملة للبلوك تشين، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021، ودعم استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

من جانبه، قال رالف غلابيشنيغ، الشريك والمدير لشركة اناكتا ايه جي، وأحد مؤسسي كريبتو فالي فينتشر كابيتال: «يسرنا التوسع نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع شريك محلي رائد بحجم ومكانة مركز دبي للسلع المتعددة، ونحن على قناعة بأن إمكانات شركات كريبتو فالي ستدعم الأهداف والاستراتيجيات الطموحة لاستخدام تكنولوجيا بلوك تشين في دبي وخارجها، ومن جهة أخرى، يمكن لرأس المال من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يساعد في بناء المزيد من المشاريع الناجحة والشركات الناشئة، وتشجيع تأسيس شركات جديدة تركز على البلوك شين في دولة الإمارات».

وأظهرت دراسة تضمنها تقرير «مستقبل التجارة» الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة أن تكنولوجيا بلوك تشين يمكن أن تساعد في تقليل ما يصل إلى 20 في المئة من تكاليف الورق الفعلية المرتبطة بالتجارة العالمية التي يقدر حجمها حالياً بنحو 6.6 تريليون درهم (1.8 تريليون دولار أمريكي). وتجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة عضو في المجلس العالمي للتعاملات الرقمية الذي تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2019 لاستكشاف ومناقشة الاستخدامات الحالية والمستقبلية للبلوك تشين، إضافة إلى تنظيم المعاملات من خلال منصة بلوك تشين.