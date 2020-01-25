جوانب مجهولة من الحملة الفرنسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انصب اهتمام المؤرخين العرب في الفترة الممتدة ما بين (1798 - 1813) على الجوانب السياسية والاقتصادية للحملة الفرنسية على مصر، وما أعقبها من فوضى وصراع على الحكم والسلطة وإهمال أمور الدولة، وما تبع ذلك من انتكاسة صحية استمرت حتى عام 1813 إلى أن بدأ محمد علي باشا في الاهتمام بأمور الصحة، أما الوضع الاجتماعي فلم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه من قبل المؤرخين، لذلك كان لابد من التطرق إليه، ولذلك كانت دراسة الحياة الصحية لمصر في هذه الفترة؛ حيث إنها تلقي الضوء على المزيد من المعلومات عن الحياة الاجتماعية، وأيضاً على الوضع السياسي والاقتصادي الذي كان له أثره في تفاقم وسوء الوضع الصحي للمجتمع المصري.

وقد حاولت ليلى السيد عبد العزيز، في كتابها «الأمراض والأوبئة وآثارها على المجتمع المصري»، تقديم لمحة بسيطة عن الحالة الصحية وآثار الأمراض والأوبئة على المجتمع المصري ونتائج الانفتاح على الغرب، وإدخال عادات وتقاليد جديدة إلى المجتمع المصري، وما تبع ذلك من بناء الدولة الحديثة.

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يتناول الفصل التمهيدي من الكتاب، دراسة الأمراض والأوبئة في مصر العثمانية والآثار السلبية على المجتمع المصري كالأزمات والعوامل التي أصابت المجتمع، مثل انخفاض فيضان النيل.

يتضمن الفصل الأول الأوضاع الصحية في مصر؛ حيث ألقت المؤلفة الضوء على أوضاع المجتمع المصري عند مجيء الحملة الفرنسية على مصر، في القاهرة والإسكندرية، الصالحية، دمياط، رشيد، طنطا، الصعيد، ثم الوضع في الفترة التي أعقبت رحيل الحملة.

يستعرض الفصل الثاني الأمراض التي انتشرت في هذه الفترة، وكان من أهمها الرمد والجدري والدوسنتاريا والزهري والسيلان، وغير ذلك.