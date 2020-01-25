328 مليوناً لمشاريع في مدينة خليفة بأبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء



تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، عدداً من المشاريع في مدينة خليفة بكلفة 328 مليوناً و83 ألفاً و500 درهم من شأنها تطوير مكونات البنية التحتية في المدينة، حيث ستشكل المشاريع بعد إنجازها نقلة نوعية كبيرة على مستوى الخدمات والمرافق العامة، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وإسعاد المجتمع، وتدعم متطلبات التنمية الشاملة.

وتشمل المشاريع مشروع تطوير للأحواض جنوب شرقي (22 و23 و24 و34)، بكلفة 125 مليوناً و800 ألف درهم، حيث يخدم المشروع (341) قطعة أرض تجارية و(38) قطعة أرض خدمية، ويشمل إنشاء شبكات ومحطات كهرباء فرعية مياه، وإنارة الشوارع، إلى جانب رفع كفاءة شبكة صرف مياه الأمطار، ومشروع شامل في الأحواض 4

و 5 و 6 بكلفة 102 مليون و 283 ألفاً و 500 درهم يشمل مسحاً كاملاً لمواقع الأحواض، ومدخل قنوات صرف مياه الأمطار المقترحة، كما يشمل إنشاء أرصفة للشوارع ومواقف للسيارات، كما يشمل إضاءة الشوارع بتقنية LED والتوزيع الكهربائي وجميع خدمات مرافق من توسيع للطرق، ويشمل المشروع تعديلات على مداخل الأحواض، كما يشمل عمل مسارات للمشاة والدراجات الهوائية ووضع اللافتات والعلامات، بالإضافة إلى تأثيث مداخل لمياه الأمطار.

وتشهد الأحواض (14 و15 و16) جنوب شرق أعمالاً تستهدف توسعة الشوارع الرئيسية ضمن هذه الأحواض التي تضم (266) قطعة أرض تجارية و(30) قطعة أرض خدمية وبكلفة 79 مليون درهم، ومشروع في جنوب شرق الأحواض (11و12و13) يخدم (335 قطعة أرض تجارية و(35) قطعة أرض خدمية بكلفة قدرها 100 مليون درهم.