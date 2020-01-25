«العين السينمائي» يناقش تحديات صناعة الأفلام الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: هديل عادل

«السينما الخليجية بين الواقع والطموح» كان عنوان جلسة حوارية استضافها مهرجان العين السينمائي، صباح أمس، بمشاركة الدكتور عماد نوري، الناقد السينمائي المصري، وقاسم السليمي رئيس مهرجان مسقط السينمائي، والدكتور محسن التوني، عميد المعهد العالي للسينما في مصر، وفريد رمضان، روائي وسيناريست ومنتج سينمائي بحريني، وأدارها عامر سالمين المري رئيس المهرجان.

بدأت الجلسة بحديث الدكتور عماد نويري عن واقع السينما الخليجية، وأشار إلى تأليفه 7 كتب عن التحديات التي تواجهها، قائلاً: حاولت رصد التجارب السينمائية في الخليج، واستطعت توثيق أهم الأفلام القصيرة والروائية في المنطقة.

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وقال الدكتور محسن التوني: دارسو السينما الأوائل في الخليج تركوا أحلامهم في الفن السابع وذهبوا إلى التلفزيون بسبب صعوبة صناعة السينما في المنطقة، وأتمنى أن يعودوا لها لأن واقع السينما الخليجية اليوم أفضل، لأسباب عديدة أهمها دخول الوسيط الرقمي الذي سيكون له تأثير كبير في التخفيف من معاناة توزيع الفيلم الخليجي، كما أصبح هناك أدوات ورؤى فنية جديدة يتبناها شباب واعد يبشر بوجود واقع أفضل لصناعة الأفلام في منطقة الخليج.

وعبر قاسم السليمي عن واقع السينما في سلطنة عمان، قائلاً: لا توجد لدينا جهة متخصصة تدعم السينما، وفي المقابل تقوم المهرجانات المحلية بهذا الدور من خلال تشجيع الشباب على إنتاج أفلامهم القصيرة، وعلى الرغم من أن وزارة الفنون تدعم الشباب وتقدم برامج لتأهيلهم، ولكن هذه الجهود لا تغني عن وجود جهة متخصصة تقوم بدورها في تأهيل جيل جديد يشارك في بناء السينما العمانية.

وأكد فريد رمضان أن السينما لغة عالمية تعبر عن تاريخ وقضايا وإشكاليات الدول، وأن إهمالها يؤثر سلبا في فهم الآخر لثقافة الدول وخصوصيتها.