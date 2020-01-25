1.5 مليون مريض يستفيدون من خدمات «أبوظبي للتطبيب عن بعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي

يسعى مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، إحدى منشآت مبادلة للرعاية الصحية، إلى تلبية الاستشارات الطبية الفورية باللغتين العربية والإنجليزية في الإمارة عبر مكالمة هاتفية مباشرة، حيث يقدم خدماته العلاجية يومياً على مدار 24 ساعة، ويغطي احتياجات أكثر من 1.5 مليون مريض من جميع أنحاء الدولة للحالات غير الطارئة، كما نجح في علاج 50% من الحالات المتصلة عن طريق الهاتف، ما يسهم في تخفيف الازدحام على المستشفيات، خصوصاً للمرضى الذين يعيشون في المناطق النائية في إمارة أبوظبي وبقية إمارات الدولة.

أوضحت الدكتورة سميرة العبيدلي، المديرة الطبية في مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، أن المركز يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويديره أكثر من 25 طبيباً متخصصا ًمن المرخصين من دائرة الصحة في أبوظبي، وممرضين يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح المركز للمرضى وعائلاتهم الاتصال من أي مكان وفي أي وقت ليلاً أو نهاراً، والحصول على استشارة طبية عالية الجودة تتعلق بالأمراض العادية غير الحرجة أو الطارئة، ودون الحاجة إلى زيارة للعيادات الطبية أو المستشفيات، بما يقلل من نسبة الزحام في المنشآت الصحية، مشيرة إلى أن الفريق الطبي للمركز نجح في الإجابة عن 95٪ من المكالمات الواردة إلى المركز خلال أول 60 ثانية، ويتم معاودة الاتصال بالمرضى خلال 30 دقيقة كحد أقصى.

ولفتت إلى أن الخدمات المقدمة تناسب الأشخاص الذين لا تتوافر لديهم وسيلة نقل في وقت متأخر من الليل، أو للأمهات اللاتي يعانين من استيقاظ الطفل من النوم باكياً بسبب ألم أو ارتفاع الحرارة، حيث يتيح المركز للشخص التحدث مع الطبيب المختص الذي سيقوم بالتشخيص وتقديم الاستشارة الطبية فيما يتعلق بالأدوية، ومن ثم توجيه المريض للعلاج الأنسب، كما يعطي المركز الفرصة للحصول على رأي طبيب آخر في حال كان يبحث عن مزيد من الشرح والتفاصيل بشأن تشخيص سابق، وإعادة تقييم الأعراض وشرح خيارات علاجية أخرى ممكنة، فيما يقدم المركز جميع خدماته لحاملي بطاقات «ثقة» و«ضمان».

وتم منذ إطلاقه في أكتوبر/‏ تشرين الأول 2014، تم تشخيص ما يقارب 5 آلاف حالة صحية، مشيرة إلى أن المركز يتلقى مكالمات من مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية بمنطقة الظفرة، ويمثلون 30% من المتصلين بالمركز، وهناك أيضاً عدد كبير من المكالمات يرد من إمارات الفجيرة ورأس الخيمة ودبي، كما يتميز بإتاحة الفرصة للتواصل في أي وقت وأي مكان من المرضى عند سفرهم خارج الدولة.

وقالت العبيدلي إن أبرز الاستفسارات الطبية التي يتلقاها المركز، تتعلق بحالات السعال ونزلات البرد والحمّى، وأمراض المعدة، وتقديم المشورة للأطفال، والأمراض الجلدية الشائعة، وآلام الرقبة والظهر، والربو والحساسية، والأمراض الجلدية والتهاب العيون، وتعتبر فترات منتصف النهار ومنتصف الليل خلال أيام الأسبوع الأكثر تلقياً للاتصالات، والسؤال عن جرعات الأدوية، وجرعة الأنسولين لمرضى السكري في حال عدم انتظامه.

وحول آلية تحويل الحالات في المركز، لفتت إلى أن أطباء المركز يقومون بتحديد حالة المريض إنْ كان يحتاج إلى الكشف السريري أو تلقي العلاج، ولدى المركز قائمة من مزودي الخدمات الطبية يتم الإشارة إليها، وفقاً لما يفضّله المريض وحسب قربها من مكان إقامته، ونوع التأمين الصحي الذي يحمله المريض، وبعد معاينة المريض بشكل شخصي، يقوم أطباء المركز بمتابعة حالته عن طريق الهاتف للتأكد من أنه تلقى الرعاية التي يحتاج إليها، وأن حالته في تحسن.

ولفتت إلى أن المركز يوفر تطبيق الهاتف المتحرك للتواصل التفاعلي، (Telemed) لتحسين تجربة المريض، حيث يتيح التطبيق مزيداً من التفاعل بين المرضى والأطباء في الاستشارات الطبية عن بعد، خاصة أن أكثر من 95% من سكان الدولة يستخدمون الهواتف الذكية بانتظام، وتعد ميزة إرسال الصور الآنية لحالة المرضى بشكل آمن وسري، كتصوير منطقة الجلد المصابة أو ملصق الدواء، وإرسالها إلى الطبيب لمراجعتها من خلال التطبيق، فريدة من نوعها في الدولة، حيث تسهم في تحسين الخدمة الاستشارية ودقتها.



تحديات في المناطق النائية



أشارت العبيدلي إلى أن المناطق النائية في الدولة تواجه تحديات معينة عندما يتعلق الأمر بخدمات الرعاية الصحية، ويعمل التطبيب عن بعد في مواجهة هذه التحديات، حيث يعمل كثيرون في أماكن بعيدة عن مواقع الخدمات، وهناك الآلاف من المرضى يصعب عليهم تلقي الرعاية الصحية المناسبة حتى تلك التي تتعلق بالأمراض الشائعة، موضحة أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه المجتمعات النائية على وجه الخصوص، أهمها بعد المسافة عن العيادات والأطباء، كما أن بعض المهن تتطلب وجود العاملين في أماكن معزولة، كما هي الحال في قطاعي الطاقة والنفط، وبالتالي فإنه يتحتم السعي لإيجاد حلول مبتكرة وجديدة لتلبية هذه الاحتياجات السكانية، من أجل ضمان مجتمعات صحية وبناء اقتصاد مزدهر.