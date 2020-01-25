شكرا لقرائتكم خبر عن «توي»: دبي أهم وجهات العطلات في 2020 بعد نيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت دبي في المركز الثاني بعد نيويورك في قائمة أهم 6 وجهات لقضاء العطلات في عام 2020، بحسب تصنيف حديث أعدته شركة «توي» السياحية على موقعها لحجوزات العطلات في بريطانيا.
وأوضح الموقع أن قضاء عطلة في دبي يعتبر تجربة لا مثيل لها إطلاقاً، حيث إن دبي مدينة مستقبلية تتميز بناطحات سحابها المذهلة، ومطاعهما، وفنادقها الأيقونية التي لا يمكن منافستها.
وقالت «توي» إنه لا يوجد مكان على وجه الكرة الأرضية ينطبق عليه شعار «الأكبر هو الأفضل» أكثر من دبي، التي تعتبر بالفعل موطناً لأطول مبنى في العالم، وأكبر مركز للتسوق في العالم، وأكبر نافورة اصطناعية، فهي المدينة المحطمة للأرقام القياسية بلا منازع.
وتتوزع مجموعة من الفنادق الساحرة في الجزر الاصطناعية بدبي، في حين أن مرسى دبي مكتظ باليخوت الضخمة والفارهة، في منظر أشبه بمدينة إيبيزا الإسبانية. وعلى الجانب الآخر من الصخب العمراني، ستجد دبي محتفظة بتراثها، من خلال أسواق العطور والبهارات التقليدية في بر دبي، وحي الفهيدي التاريخي.
ويعد الخط الساحلي في دبي منطقة جاذبة للسياح، بما فيها منطقة «مساكن شاطئ جميرا» المناسبة للعائلات، بفضل عروض الرياضات المائية المتميزة. وتزخر دبي أيضاً بمجموعة من الوجهات المخصصة للعائلات والأطفال، بما فيها متنزهات «موشين جيت»، و«ليجولاند»، و«آي إم جي»، إضافة إلى «الأكواريوم» في مول دبي، أكبر مركز تسوق في العالم.
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