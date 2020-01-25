شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سماء أبو ظبى تتزين بالألعاب النارية احتفالا برأس السنة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل جزيرة المارية ومركز الجاليريا في أبوظبي برأس السنة الصينية وسط أجواء عائلية مبهرة، تؤكد عمق الصداقة بين شعبي الإمارات والصين، وتشمل الاحتفالات باقة من الفعاليات الكرنفالية التي تقام عند واجهة الممشى البحرية من 31 يناير إلى 2 فبراير،ونشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية فيديو يوضح عروض للألعاب النارية تخطف الأنفاس، لتنوعها، ولما ترسمه في السماء من لوحات فنية.



ويستضيف "الجاليريا" أجندة نشاطات مسلية، تستهدف أفراد لعائلة من مختلف الأعمار، بينها ورش عمل للأشغال اليدوية، وجلسات الرسم على الوجه، وصناعة المراوح التقليدية والمصابيح الحمراء، وقال ني جيان، سفير الصين لدى الدولة: «إن الإمارات بقطاعيها الحكومي والخاص تستحق كل التقدير على الجهود الواضحة التي تبذلها للمشاركة في المناسبات والأعياد الصينية".