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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية
الجمعة 24 يناير 2020
الخليج 365
طالبت الصين جميع وكالات السفر بتعليق الجولات المحلية والدولية، في إطار جهود لاحتواء تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا الذي تسبب في 26 حالة وفاة وإصابة أكثر من 876 بالعدوى.
وأمرت وزارة الثقافة والسياحة وكالات السفر وشركات السياحة بوقف برامج السفر اعتبارا من اليوم الجمعة، بحسب وكالة بلومبرج.
ويأتي هذا الإجراء في بداية عطلات العام القمري الجديد التي تشهد سفر ملايين الصينيين عبر البلاد وإلى الخارج.
وتتخذ الصين إجراءات استثنائية، حيث تحاول الحد من انتشار الفيروس الذي يخشى البعض أن يتسبب بأضرار تماثل التي نتجت عن متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).
كما قررت الحكومة الصينية غلق جزء من سور الصين العظيم مؤقتا بدءا من غد السبت، للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره.
كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية من ووهان وإليها، أمس الخميس، بعد أن بدأت ووهان، وهي مركز انتشار التهاب رئوي في الصين، تنفيذ تدابير غير مسبوقة لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد.
يشار إلى أن السياح الصينيين، الذين يشكلون أكبر عدد من المسافرين إلى الخارج على مستوى العالم، أنفقوا 130 مليار دولار في الخارج عام 2018.
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