دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تعمل على ميزة نقل بيانات خاصة بهواتف جالكسي

كشف موقع XDA Developers عمل شركة سامسونج على نسخة خاصة من ميزة نقل البيانات لهواتف جالكسي بحيث ستحمل اسم Quick Share على نهج مشابه لميزة نقل البيانات في أجهزة آبل AirDrop.

ووفقاً للموقع الذي استطاع الحصول على نسخة APK من Quick Share فإنها ستكون أداة سهلة وسريعة لنقل البيانات بين هواتف سامسونج جالكسي، مشيراً إلى أن هذه النسخة ربما تعود لهاتف الشركة القادم جالكسي S20+ 5G.

مما يعني أننا قد نرى استعراض الخاصية عبر سلسلة S20 القادمة خلال مؤتمر الشركة المزمع عقده في 11 فبراير المقبل، حيث ستُمكن الميزة المستخدم من تحديد الأشخاص الذي يود مشاركة او إرسال البيانات والملفات معهم أو حتى السماح لمن هم بالجوار ويستفيدوا من الميزة من إرسال الرموز التعبيرية والفيديوهات وأنواع الملفات الأخرى.

كما أوضحت الصورة التي أظهرها الموقع أن ميزة Quick Share يمكن استخدامها لدعم أجهزة ومنتجات إنترنت الأشياء، حيث يجب على المستخدم للاستفادة من هذه الخاصية أن يقوم رفع الملفات على سحابة سامسونج ومن ثم إرسالها لأجهزة إنترنت الأشياء.

مع العلم أن المساحة التخزين السحابية ستكون محدودة بـ 1 جيجا خلال عملية الإرسال الواحدة وبمجموع 2 جيجا بايت فقط خلال اليوم.

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ويبقا هنا التأكد من كون سامسونج ستتيح الميزة لباقي هواتفها من النسخ السابقة عند إطلاقها رسمياً، هذا ما سنكتشفه معاً في 11 فبراير القادم خلال تغطيتنا للحدث وإطلاق سلسلة الهواتف الجديدة.

المصدر

XDA Developers

التدوينة سامسونج تعمل على ميزة نقل بيانات خاصة بهواتف جالكسي ظهرت أولاً على عالم التقنية.