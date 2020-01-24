تطبيقات تتجسس على هواتف أندرويد.. احذفها فورا

صحيفة الخليج الالكترونية قال فريق من الباحثين التابعين لموقع CyberNews المتخصص بشؤون التقنية ،أنه تم اكتشاف 30 تطبيقا تخترق بيانات هواتف أندرويد وتتجسس عليها.

وحسب “روسيا اليوم” أوضح الخبراء إنهم وأثناء دراستهم للتطبيقات الموجودة في متجر Google Play الإلكتروني اكتشفوا 30 تطبيقا تصيب هواتف أندرويد ببرمجيات خبيثة، وتجمع بيانات الهواتف وتبيعها لجهات خارجية، أو تصيب الهاتف بفيروسات تظهر الإعلانات دون توقف، أو توجه المستخدمين إلى مواقع التصيد الإلكتروني.

ومن بين أخطر هذه التطبيقات كان تطبيق BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie camera، الذي طورته Meitu، ويشتبه بجمعها لبيانات المستخدمين على خوادمها وبيعها لجهات أخرى.

وتشمل قائمة التطبيقات المذكورة :

• BeautyCam

• Beauty Camera – Selfie Camera

• Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor

• Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo

• Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor

• YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor

• Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter

• Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap

• Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor

• Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor

• B612 – Beauty & Filter Camera

• Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

• Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor

• Selfie camera – Beauty Camera & Makeup camera

• YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera

• Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

• Selfie Camera – Beauty Camera

• Z Beauty Camera

• HD Camera Selfie Beauty Camera

• Candy Camera – selfie, beauty camera & photo editor

• Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor

• Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera

• Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers

• Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera

• Beauty Camera

• Bestie – Camera360 Beauty Cam

• Photo Editor – Beauty Camera

• Beauty Makeup, Selfie Camera Effects & Photo Editor

• Selfie cam – Bestie Makeup Beauty Camera & Filter

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