وفاة شقيقين غرقاً في شاطئ القحمة

صحيفة الخليج الالكترونية توفي شقيقين بعد غرقهما في شاطئ مركز القحمة بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، حيث يبلغ أحدهما من العمر 38 عامًا، وأخوه 28 عامًا. وغرق الشقيقان في مياه شاطئ مركز القحمة التابعة لمنطقة عسير؛ ليتم نقلهما لمحافظة أحد رفيدة للصلاة عليهما ظهر غد بجامع ابن صمان ودفنهما بمقبرة لزمة.

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