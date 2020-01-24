النصر يخطف فوزًا صعبًا من الاتفاق

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكن نادي النصر من الفوز على نظيره الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخطف المغربي عبدالرزاق حمدالله، هدف الفوز على الاتفاق في الشوط الأول من المباراة، بعد انطلاقة رائعة من النيجيري أحمد موسى لاعب النصر من الناحية اليسرى واخترق منطقة جزاء الاتفاق دون قوة من الدفاعات، في الدقيقة 35.

وسعى الاتفاق فيما تبقى من عمر اللقاء في العودة مرة أخرى ولكن تمكنت دفاعات النصر وحارسه من التصدي لهذه المحاولات والحفاظ على نقاط اللقاء.

ووصل رصيد النصر إلى 33 نقطة في صدارة الدوري مؤقتًا، حيث حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 3 وتلقى هزيمتين، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر من الدوري.