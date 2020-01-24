شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يتوجه إلى الفاتيكان للقاء البابا فرانسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الجمعة ، من سويسرا إلى إيطاليا للقاء البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وذكرت الرئاسة العراقية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه "فى طريق عودته من مؤتمر دافوس، توجه رئيس الجمهورية، اليوم، إلى إيطاليا فى زيارة قصيرة للقاء قداسة البابا فى حاضرة الفاتيكان"، مشيرة إلى أن الجانبين سيبحثان "حاجة المنطقة والعالم للسلام والوئام، إضافة إلى جدول أعمال زيارة قداسة البابا المرتقبة للعراق".

يذكرأن، تظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد، الجمعة.

Advertisements

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات، حسبما ذكر مراسل "سكاى نيوز عربية"، وأغلقت السلطات الأمنية جسرى الجادرية والطابقين وسط بغداد لتامين سلامة المتظاهرين.

وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين فى كل من بغداد والبصرة وكربلاء.

وكانت السفارة الأميركية فى العاصمة العراقية بغداد، قد علقت ملصقا تحذيريا على جدار إسمنتى يقع أمام مجمها المحصن بشدة، تحسبا لتظاهرة مليونية مناهضة لوجود واشنطن فى العراق.