شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية اللبنانية تنفذ مداهمات لضبط مرتكبى الاعتداء على متظاهرى مجلس الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى ، عن ضبط متهمين اثنين من مرتكبى جرائم الاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام مقر "مجلس الجنوب" فى العاصمة بيروت، مشيرا إلى أن المداهمات الأمنية مستمرة فى سبيل إلقاء القبض على بقية المشاركين فى تنفيذ تلك الاعتداءات.

وكان متظاهرون لبنانيون قد نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الجنوب (مؤسسة حكومية تُعنى بشئون منطقة الجنوب اللبنانى والمشاريع التنموية بها) معتبرين أن المجلس يعد من المؤسسات التى تشهد إهدارا كبيرا للمال العام، قبل أن تقوم مجموعات من الأشخاص بالاعتداء عليهم بالضرب بواسطة العصى الخشبية والأدوات الحادة والأسلحة البيضاء وتفض وقفتهم الاحتجاجية بالقوة.



وأشار وزير الداخلية اللبنانى - فى بيان له مساء اليوم - إلى أنه جرى إحالة المتهمين اللذين ضُبطا، إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، والوقوف على دوافع وأسباب الاعتداءات التى ارتكبوها بحق المتظاهرين ومن يقف وراءها.



وأكد أن الأجهزة الأمنية المكلفة بتنفيذ المداهمات لضبط بقية المتهمين الذين شاركوا فى الاعتداء على المتظاهرين، مستمرة فى عملية المداهمات.