عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاتف أيفون 12 سيصل بلون أزرق جديد .. صور وفيديو

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365

حققت شركة أبل نجاح ملحوظ من خلال خيار اللون الأخضر الداكن بمجموعة أيفون 11 Pro في العام الماضي، إلا أن أحدث تقرير كشف أن شركة أبل قد تضيف خيار لوني جديد لهاتف iPhone 12 هذا العام وهو اللون الأزرق الداكن أو ما يعرف بــ Navy Blue، حيث نشرت قناة EverythingApplePro على يوتيوب، مقطع فيديو يعرض تفاصيل متنوعة من التسريبات المتعلقة بتشكيلة أيفون القادمة، حيث من المتوقع أن يصل في وقت لاحق هذا العام.



وبحسب موقع macrumors الأمريكى، فمن المنتظر أن تتضمن هذه النسخة مساحة تبلغ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وتغييرات في المعالج A14، وشائعات تفيد بأن النسخة الأكبر من هاتف iPhone 12 سيكون أنحف وأطول من جهاز iPhone 11 Pro Max الحالى، كذلك فإن خيار اللون الأزرق الداكن الجديد والذي قد يحل مكان اللون الأخضر من سلسلة iPhone 11 Pro.

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كما ذكر تقرير أخر لوكالة Bloomberg أن هواتف آيفون التي سيتم إطلاقها العام الحالي سيتواجد في جهتها الخلفية كاميرا ثلاثية الأبعاد، وهو الأمر الذى ظهر في عدد من الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، كذلك من المنتظر أن يكون هناك هاتف من إصدارات ايفون 12 على الأقل سيدعم اتصالات الجيل الخامس وهو أمر ظهرت تسريبات عنه منذ العام الماضي.

يذكر أن شركة أبل تخطط لإطلاق 5 طرازات جديدة من أجهزة أيفون في عام 2020، بما في ذلك ما يسمى "iPhone 9" أو "iPhone SE 2" مع شاشة بحجم 4.7 بوصة في الربيع ومجموعة OLED-and-5G ذات نهاية أعلى مع 5.4 نموذج بوصة ، واثنين من نماذج 6.1 بوصة ، وطراز واحد 6.7 بوصة في الخريف ، وفقا للمحلل مينغ تشي كو.