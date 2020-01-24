ظريف للجبير: الدول الطبيعية لا ترتكب مذابح في قنصلياتها

أنقرة/ الخليج 365

وجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، انتقادًا حادًا إلى المملكة السعودية، قائلًا إن "الدول الطبيعية لا ترتكب مذابح في قنصلياتها".

جاء ذلك في تغريدة، رد فيها ظريف على تصريحات لنظيره السعودي عادل الجبير، أثناء مشاركته بمنتدى دافوس قال فيها: "عندما تعود إيران دولة طبيعية يمكن عودة العلاقات معها".

وأشار ظريف في التغريدة، إلى دور الرياض في حرب اليمن، قائلا: "الدول الطبيعية لا تهاجم جيرانها ولا تكون سببا في الأزمات الإنسانية ولا ترفض الحوار".

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وأردف: "الدول الطبيعية لا ترتكب مذابح في قنصلياتها"، في إشارة إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو عام ونصف.

وأضاف أن بلاده "رغم كل شيء، لم تضع شروطا مسبقة للحوار مع السعودية".

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.