مع انتهاء مهامه.. تشاووش أوغلو يشكر السفير الليبي بأنقرة

إسطنبول/الخليج 365

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السفير الليبي لدى أنقرة، عبد الرزاق مختار أحمد عبد القادر، في إسطنبول، بمناسبة انتهاء مهمته في تركيا.

ونشر الوزير التركي الجمعة، تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، وأرفقها بصورة جمعته مع عبد القادر خلال اللقاء.

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وقال تشاووش أوغلو: "أود أن أشكر السفير الليبي عبد القادر، الذي انتهت مدة مهامه في بلادنا، على إسهاماته في علاقاتنا".

والثلاثاء، نظم السفير عبد القادر، حفل وداع، مع نهاية مهامه سفيرًا في العاصمة التركية.

وجرى الحفل في مقر السفارة بأنقرة، بمشاركة عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، في مقدمتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.