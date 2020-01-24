مصر.. مبارك يجري عملية جراحية ناجحة

القاهرة/ الخليج 365



قال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إن والده أجرى عملية جراحية ناجحة.



جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها نجل مبارك الأكبر الجمعة عبر حسابه الموثق بـ"توتير"، أرفقها بصورة للرئيس الأسبق.



وكتب علاء "أجرى والدي مساء أمس الخميس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

ولم يوضح علاء مزيدا من التفاصيل عن العملية التي أجراها والده الذي يعاني منذ سنوات من ظروف صحية غير مستقرة مع تقدم عمره البالغ 91 عاما.

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ومنذ الإطاحة بمبارك من السلطة، هناك تعتيم كامل على أخبار أسرته التي كانت وجوها بارزة إبان حكم الرئيس الأسبق.



ومنذ توثيق علاء مبارك حسابه عبر تويتر يعتبر النافذة التي يتعرف بها المصريون على أحوال مبارك وأسرته.

يشار أن مصر تعيش في هذه الآونة حالة ترقب قبل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، في ظل دعوات على شبكات التواصل، للتظاهر، وأخرى رافضة، وسط تشديد أمني تحسبا لأي تطورات.





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