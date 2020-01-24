القاهرة/ الخليج 365
قال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إن والده أجرى عملية جراحية ناجحة.
جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها نجل مبارك الأكبر الجمعة عبر حسابه الموثق بـ"توتير"، أرفقها بصورة للرئيس الأسبق.
وكتب علاء "أجرى والدي مساء أمس الخميس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".
ولم يوضح علاء مزيدا من التفاصيل عن العملية التي أجراها والده الذي يعاني منذ سنوات من ظروف صحية غير مستقرة مع تقدم عمره البالغ 91 عاما.
ومنذ الإطاحة بمبارك من السلطة، هناك تعتيم كامل على أخبار أسرته التي كانت وجوها بارزة إبان حكم الرئيس الأسبق.
ومنذ توثيق علاء مبارك حسابه عبر تويتر يعتبر النافذة التي يتعرف بها المصريون على أحوال مبارك وأسرته.
يشار أن مصر تعيش في هذه الآونة حالة ترقب قبل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، في ظل دعوات على شبكات التواصل، للتظاهر، وأخرى رافضة، وسط تشديد أمني تحسبا لأي تطورات.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. مبارك يجري عملية جراحية ناجحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.