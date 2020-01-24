ميركل: الاتحاد الأوروبي سيقدم دعما جديدا للاجئين في تركيا

إسطنبول/ الخليج 365

المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

- سيتم المصادقة في مجلس الأمن على المواد التي اعتمدناها في مؤتمر برلين حول ليبيا

- يجب بذل مزيدا من الجهود من أجل جعل وقف إطلاق النار الهش في ليبيا راسخا

- مستعدون للمساهمة المادية لتحسين الوضع الإنساني للفارين من إدلب السورية

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، عن إمكانية تقديم الاتحاد الأوروبي دعما جديدا لتركيا للمساهمة في إيواء ومساعدة اللاجئين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته ميركل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقاء ثنائي جمعهما في إسطنبول الجمعة.

وقالت: "بخصوص اللاجئين، أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم (لتركيا) دعمًا جديدًا خارج حزمة الـ 6 مليارات يورو (المتفق عليها سابقًا)".

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وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد لأنقرة نهاية 2016 بدفع 3 مليارات يورو، ومبلغ مثله نهاية 2018، للمساعدة في إيواء اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا.

وأضافت: "أبدينا خلال اللقاء مع الرئيس أردوغان استعدادنا للمساهمة المادية من أجل تحسين الوضع الإنساني للفارين من إدلب السورية".

وأكدت على إمكانية دعم بناء مآوي (مؤقتة وسريعة التجهيز) للمدنيين الفارين من إدلب باتجاه تركيا.

وبخصوص الملف الليبي، شددت على وجوب بذل مزيد من الجهود من أجل جعل وقف إطلاق النار الهش في ليبيا راسخا.

وأضافت: "سيتم المصادقة في مجلس الأمن الدولي على المواد التي اعتمدناها في مؤتمر برلين حول ليبيا".

والأحد، انعقد مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.