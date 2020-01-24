المغرب.. وقفة تضامنية في الرباط نصرة للمسجد الأقصى

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

نظم عشرات المواطنين المغاربة، الجمعة، وقفة تضامنية في العاصمة الرباط، نصرة للمسجد الأقصى ورفضًا للممارسات الإسرائيلية بحقه.

وبحسب مقطع فيديو بثه موقع "العدل والإحسان"، أكبر جماعة إسلامية في المغرب، انتظمت الوقفة أمام أحد مساجد الرباط عقب صلاة الجمعة.

وتأتي الوقفة تلبية لحملة "فجر الأمل" التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفضًا للإجراءات الأمنية التي تفرضها إسرائيل على المسجدين الأقصى والإبراهيمي في الخليل، ومحاولات السيطرة الكاملة عليهما.

وقال محمد حمداوي، القيادي في جماعة "العدل والإحسان"، إن "تنظيم الوقفة يأتي ليعلم الفلسطينيون أن لهم إخوة يعيشون قضيتهم".

وبحسب مقطع الفيديو، أشاد حمداوي بصمود الفلسطينيين، وخصوصا النساء، رغم الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 2006.

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كما أشاد بـ"الدفاع المستميت للفلسطينيين رغم الضرب والعنف الذي يمارسه الكيان الصهيوني"، داعيا الأمة الإسلامية إلى دعم المقدسيين والفلسطينيين عامة.

وانتقد حمداوي "بعض الأنظمة العربية والإسلامية (دون تحديد)"، والتي قال إنها "فرطت في القضية الفلسطينية".

ومع ساعات الصباح، توافد مئات من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى تلبية لحملة "فجر الأمل" الداعية إلى نصرة المسجد.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تنفذ إجراءات تضييقية بحق المقدسيين في عدة أحياء، بما يشمل نقاط تفتيش تعيق حركة المواطنين، واقتحام عدة محلات تجارية وتفتيش مركبات المواطنين.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، منذ فجر الجمعة، 13 فلسطينيًا على الأقل في مدينة القدس المحتلة.

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