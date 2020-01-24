الرئيس الفلسطيني يستقبل نظيره الأرميني في بيت لحم

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365
التقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، نظيره الأرميني آرمين سركيسيان، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.
ورحب عباس، بالرئيس الضيف، وشدد على أهمية الزيارة لبيت لحم مدينة مهد المسيح، للاطلاع على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
بدوره أكد سركيسيان، موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام والاستقرار وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأبدى حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه المصلحة.
وفي وقت سابق الجمعة، وصل "سركيسيان" بيت لحم، وزار كنيسة المهد، وكان باستقباله عدد من المسؤولين الفلسطينيين.
كما استقبل الرئيس الفلسطيني، الجمعة، ولي العهد البريطاني أمير ويلز تشارلز، في بيت لحم.
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