الحكومة السودانية توقع مع حركة متمردة اتفاقا إطاريا في جوبا

جوبا/ الخليج 365



وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال، بقيادة مالك عقار، الجمعة، اتفاقا إطاريا في العاصمة جوبا، توطئة لبدء عملية السلام في البلاد.

ووقع عن الحكومة السودانية، نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دلقو "حميدتي"، وعن الحركة الشعبية، اللواء أحمد العمدة، بحضور رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وفق ما أورده المكتب الإعلامي للمجلس السيادي.

ويتضمن الاتفاق الترتيبات الأمنية والملفات الإنسانية.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وقعت أطراف التفاوض السودانية، على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، تضمنت وقف إطلاق النار، والقضايا الإنسانية والتعويضات.

Advertisements

وتقاتل الحركة الشعبية/شمال القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ 2011.

وتركز المفاوضات على خمسة مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، ولايتا جنوب كردفان، والنيل الأزرق، شرقي السودان، شمالي السودان، ووسط السودان.‎

وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.