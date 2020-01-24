كوالالمبور.. هنية يبحث قضية فلسطين مع مسؤولين ماليزيين

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في كوالالمبور، تطورات القضية الفلسطينية، مع نائبة رئيس الوزراء الماليزي وان عزيزة إسماعيل، ووزير الداخلية محيي الدين ياسين.

وقالت الحركة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه الجمعة، إن هنية استعرض التطورات السياسية ومحاولات تصفية القضية، وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين و"صفقة القرن" التي أعيد الحديث مؤخرًا حول محاولات فرضها.

كما ناقش "الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون، في الضفة وغزة، ومخيمات اللجوء".

وأكد هنية على "ضرورة مواجهة صفقة القرن وما يخطط لها، فشعبنا لن يمرر هكذا مخططات".

و"صفقة القرن"؛ خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

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وأشار رئيس الحركة "إلى ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية... وإنجاح العملية الديمقراطية، وصولًا إلى تحقيق الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة".

وأشاد "بالعلاقة الثنائية مع ماليزيا، والمواقف المتقدمة تجاه فلسطين وقضيتها الوطنية وحقوق شعبنا، والدور الذي تقوم به رسميًا وشعبيًا لدعم صمود شعبنا وكسر الحصار".



والثلاثاء، وصل هنية العاصمة الماليزية، في إطار جولة خارجية يجريها منذ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بدأها بزيارة مصر، وشملت دولا عربية وإسلامية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم الكشف عن خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، قبل الثلاثاء المقبل، حيث سيجتمع مع نتنياهو، وزعيم المعارضة، بيني غانتس.



وأعلن البيت الأبيض، الخميس أن ترامب سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس الثلاثاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.