قيادي بـ"حماس" يدعو الأمة العربية والإسلامية لنصرة الأقصى

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعا القيادي البارز في حركة "حماس"، خليل الحية، الأمة العربية والإسلامية إلى الاحتشاد للدفاع عن المسجد الأقصى.



وفي كلمة مصورة، نشرتها الحركة، الجمعة، عبر موقعها الالكتروني، طالب الحية بـ"مزيد من التضامن والدفاع عن المسجد الأقصى في كل ربوع العالم".



وقال الحية: "فلتلتهب الأرض في كل أماكننا على الغزاة المحتلين (إسرائيل)".



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وأضاف "جماهير الأمة ستنتصر للأقصى، ومن حقها أن تقاوم الاحتلال وتطرده بكل الوسائل".



وأكد الحية أن الفلسطينيين وأمتنا العربية والإسلامية "ستفتدي المسجد الأقصى ومقدساتها بكل ما تملك".

واقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، المسجد الأقصى، بعد انتهاء صلاة الفجر، وحاولت إفراغه من المصلين.



وتوافد مئات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، تلبية لحملة "فجر الأمل" التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضًا للإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها إسرائيل على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ومحاولات السيطرة الكاملة عليهما.

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