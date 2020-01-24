الجبير : العقوبات فُرضت على إيران بسبب سلوكها

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الخطاب لدى السلطات الإيرانية مزدوج وأن عليها تغيير سلوكها، مبيناً أن الشعب الإيراني معتدل تاريخياً لكن النظام اختطف الدولة.

وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحفي، أن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة متسائلاً “كيف لنا التفاوض مع طهران؟”، ومؤكداً أن المملكة لم تستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات لذا عليها التوقف عن هذا.

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وأضاف أن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا، وأنه يجب حل الأزمات والصراعات بالتنسيق والحوار.

وأشار إلى أن اليمنيين اشتركوا بالحوار الوطني، لكنّ الحوثيين قاموا بانقلابهم، والمملكة لا تريد الحرب في اليمن وتسعى إلى حل سياسي، كما لا تقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن.

وفي جانب آخر، نفى الجبير أن تكون للمملكة علاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن المملكة متمسكة بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن.